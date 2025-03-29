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娛樂

新片預告曝光 里安納度演父親尋女

【明報專訊】《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）繼《花月殺手》後再拍新片《One Battle After Another》，並首次與《黑金風雲》保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）合作，預計今年9月在美國上映，首條長約兩分半鐘的預告片前日曝光。新片改編自Thomas Pynchon於1990年出版的小說《Vineland》，故事講述16年後邪惡敵人再次出現，一群革命軍因為其中一人要尋找女兒而再次聚首。從預告片段所見，里安納度要尋找女兒的下落，《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）則扮演其師父，預告片最後兩人分道揚鑣，里安納度大喊「革命萬歲！」此片除了里安納度和班尼斯奧之外，金像影帝辛潘（Sean Penn）、《辣手刑警2》雷珍娜荷爾（Regina Hall）、《一千零一》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）及《甘草薄餅》艾蘭娜希姆（Alana Haim）均有份演出。據美媒報道，此片製作費高達1.4億美元（約10.9億港元），成為保羅安德遜導演生涯中成本最高的作品，必須累計3億美元票房才有利潤。

另一方面，里安納度狄卡比奧將第八度與《花月殺手》導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）合作，後者執導講述黑幫大佬在夏威夷建立犯罪帝國的未命名新片，還有《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson）和《奧本海默》女星愛美莉賓特（Emily Blunt）參與演出。

相關字詞﹕保羅安德遜 里安納度狄卡比奧

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