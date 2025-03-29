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娛樂

羅志祥爆媽媽罹患阿茲海默症 「開開心心活着就好」

【明報專訊】台灣藝人羅志祥（小豬）與母親感情一向親密，昨日他在社交平台透露母親近年患上阿茲海默症（認知障礙症），他說：「現在唯一的心願，是希望媽媽身體健康、開開心心地活着就好，至於記憶回憶就不用擔心了，全都交給我，我來幫她記着！」

沒煩惱沒過去

小豬表示原本沒打算讓大家知道這件事，「這兩三年來，慢慢開始聽到有些朋友跟我媽媽相處後，都會說你媽媽看起來很正常啊，只是聊着聊着總覺得哪裏怪怪的，卻又說不上來」。他昨日親自告訴大家答案，「媽媽是阿茲海默症患者，如果你跟我媽聊上5分鐘，你會發現她可以一而再再而三重複同樣的話題，問你一樣的問題。隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現，她的腦海裏像被按下了重新開始鍵，因為對她來說，每一天都是全新的開始，沒有煩惱，沒有過去，所有的人、事物都是全新的，第一次認識的存在」。

母子重遊夏威夷

小豬近年陪媽媽一起挺過病情，「我靜靜地陪她，陪着她走完腦海裏那一幅幅她以為的畫面」。提到當年跟爸爸、媽媽一起到夏威夷旅行的珍貴回憶，他說：「是我們全家三人最後一次一起旅行的地方，這裏的回憶，能讓媽媽稍微激動有點感覺。」所以他最近帶媽媽到夏威夷旅遊，「我很希望這段回憶能在她腦海裏留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去」。

娛樂組

相關字詞﹕阿茲海默症 羅志祥（小豬）

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