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娛樂

75歲黎彼得染流感肺花入ICU 戴氧氣罩插尿喉輸兩包血

【明報專訊】75歲黎彼得自離巢無綫後，近年開設網上頻道節目，每周拍視頻跟網民傾談分享。不過他自2月中未有再更新節目，直至前晚才現身，上載新一集影片透露自己上月因感染流感呼吸困難，一度入住醫院深切治療部（ICU），情况嚴重，不能落牀，戴了10多小時氧氣罩及插尿喉，又因貧血輸了兩包血，險些便要跟大家說「再見」，幸好最終大步檻過。他經歷過生死後，體會健康最重要，自言生命力強，為照顧兒子，要堅持不讓自己出事。

黎彼得在節目開始時說，自己今次是「復活」，因剛經歷過生死，差點要跟大家說「再見」。他表示2月初拍完節目後回家睡覺，當晚感覺到呼吸不暢順，身體有點不舒服，還以為感冒。翌日去看醫生，經照肺後，發現肺部有點花，要入院檢查。

「大步檻過算執到」

黎彼得表示入院後繼續呼吸困難，駐診醫生建議他入ICU，還叫他致電家人過來。他立即致電給兒子，但沒人接聽，只好找好友鍾志光幫忙；鍾志光第一時間去黎彼得的居所接其兒子到醫院探望。他與兒子隔着隔離病房的玻璃見面。在ICU期間，黎彼得形容：「10多小時戴住氧氣罩，度過危險期，大步檻過都算執到。」

感激好友鍾志光照顧

經過治療，黎彼得的身體狀况穩定下來，他獲安排轉到普通病房，但住院期間不准落牀，因腎功能指數好高，最後要插尿喉，醫生更發現他貧血，要輸兩包血。黎彼得表示今次住院經歷一世難忘，多謝醫生護士的照顧，更要特別多謝鍾志光，除來探病外，還買他喜歡的食物，感謝各好友，體會到健康最重要。黎彼得自稱生命力好強，企硬不要讓自己出事，相信任何事都可以解決到，怕自己如果死了，兒子點算？

駁長條命養兒子

黎彼得離婚後獨力照顧兒子，曾接受本報訪問時表示，唯一令他牽掛的就是兒子，「佢30幾歲人，從未搵過工作，剛從南京回來，以為佢考獲中醫牌，點知失敗。我唯有繼續工作維持佢嘅生活，之前啲卡數都係我幫手還。一家唔知一家事，佢在單親家庭長大，他小時候我要出去搵食，靠菲傭照顧，父子有隔閡，去到今天已成定局，𠵱家我求駁長條命去養佢，等佢肯去搵出路！」

黎彼得表示跟兒子的關係難以修補，因他在廳，兒子就入房，根本無偈傾，對兒子亦沒任何寄望，「順其自然啦，無所謂，我完成任務，就可以安樂離開」。

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