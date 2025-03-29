《三命》首映 陳國邦周秀娜難忘「車震」戲 阿Dee幫胞兄置業：佢為我放棄夢想

記者：林祖傑

陳國邦劇中演繹3個平行時空人生，透露演出前做足準備，先花時間看杜琪峯訪問，了解對方想法，感覺如認識一個新朋友，確實有助了解劇本，與杜琪峯合作相當愉快。他稱補拍鏡頭由杜琪峯親自操刀，「補鏡未必是演員或導演問題，我與周秀娜只需補一個鏡頭，好彩！證明我們的能力是可以的」。

劇中與周秀娜有場車廂激情戲，陳國邦說：「這場『車震』戲拍到我心都震，因突然衝破情感障礙，又似煙花爆發後很快消失，加上在雨下擠迫的車廂拍攝，其實好熱血。」周秀娜笑稱架車無震，只是車外工作人員在推。她首次與杜琪峯合作既開心又緊張，今次負責演兩個平行時空人生，跟一人分演兩個角色不同，拍得不太辛苦。

蘇家樂林愷鈴親熱戲一take過

蘇家樂飾演年輕版主角，要演3個平行時空人生，坦言出現混淆，很多NG，曾被杜琪峯鬧爆。可有夾雜粗口？他說：「語氣重啲啦！其實鬧我唔緊要，佢講到我做唔到，所以有壓力。」林愷鈴認為被杜琪峯鬧是一種福氣，不過自己沒有被對方訓話，「其實我都好多NG，沒NG應該是跟蘇家樂的親熱戲，一take過，我都好驚訝，不敢相信」。

阿Dee買兩單位否認「一炮過」

阿Dee飾演主角的好友，稱原本只演青年版的平行時空，之後獲加戲，三個平行時空都有份演，好開心，「第一次最接近杜琪峯，最開心是聽到對方覺得我OK，不用補拍，其實內心也想被他訓斥，好想拍到杜琪峯的電影，因他的電影就是男人的電影，好想成為真男人」。

早前阿Dee被指「一炮過」豪花千萬買入大埔新樓盤兩個單位，他否認「一炮過」，解釋新樓是胞兄一家人住，自己只是幫手供樓，「因為我能夠追夢，是因為哥哥放棄夢想，出來工作養活家人，到我今日順利行到呢段路，所以我便支持他；另一個單位也不是我住的，可能會放租，或者用來做公司藝人沉澱房」。是否給隊友保錡住？他笑說：「保錡唔得，他應該不交租，期待一些會交租的藝人。」被猜測買樓計劃結婚？他說：「未有咁快，其實我有一個宏大目標，希望有日可以全數支付買樓，這樣才結婚，這是我對婚姻與經濟基礎的意識形態。」

杜琪峯剪片房跟足全程

杜琪峯與《三命》導演張家傑、黃偉傑及李子俊接受谷德昭主持的《爆谷一周》訪問，杜琪峯稱罕有在剪片房跟足全程，「梗係好多問題啦！煲仔飯都食咗幾晚呀！大佬！仲要補拍吖嘛！」他認為要修改是必然，因自己跟導演們的腦袋差很遠，尤其該劇的意念出於自己，「一入咗腦我就走唔返出嚟，唔係咁嘅時候，我就囉囉攣」。

杜琪峯表示導演很多時忽略了聲和音樂，影響了氣氛，就算微小至關門的聲音也不可忽視，所有戲好看與否，便在於這些細節位。

對於現今港產片多偏向寫實，杜琪峯覺得不應全部側重某一類題材，應該鼓勵不同創意，「電影係有個夢喺入面，有個浪漫喺入面，大家應該將電影嗰個magic提升多啲」。他又稱電影是生活，但不代表將生活搬入去就是電影，要大膽思考。