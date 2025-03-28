【開箱】《臥底高中》 韓版《逃學威龍》徐康俊校園尋金條

弄壞文物將功補過

《臥底高中》由《迷網追兇》徐康俊與《逆貧大叔》女星秦基周合演，也是前者2023年5月退伍後，相隔3年的新作。徐康俊劇中扮演國情院王牌特務鄭海成，在一次行動中弄壞了國家珍貴文物，本被勒令離職，幸組長兼養父安錫浩（全裴修飾）積極爭取下，全組人接下「不可能任務」，若成功海成可免責。這「不可能任務」就是要尋找相傳高宗皇帝遺失價值8000億韓圜（約43億港元）的金條下落，消息稱金條可能藏於有過百年歷史的炳文高中內。於是海成偽裝成學生，潛入該校查案，遇上歷史老師兼班主任吳秀雅（秦基周飾），延續二人兒時相遇的緣分。

扮後生鬧出笑話

《臥底高中》描述公職人員為了查案而潛入學校，情節似足《逃學威龍》。事實上後者在韓國十分受歡迎，不少韓星曾自稱粉絲，當中包括《炸雞特攻隊》導演李炳憲。金宣兒與孔劉主演的韓片《凸槌俏女警》也是向《逃》片致敬。《臥》劇情故事雖欠新意，角色設定也似曾相識，但結合動作、諜戰、校園元素，還加插校園暴力及怪談情節，內容豐富，且節奏爽快。

首4集講述鄭海成上學首天，被安排坐在學生李東民（申俊航飾）旁邊，後者父母早逝，與祖母相依為命，生於社會低下階層，故成為校園惡霸兼議員之子朴泰秀（張成范飾）的欺凌對象。充滿正義感的海成利用國情院的情報，揭開朴泰秀的假面具。另外，相傳金條藏於炳文高中舊校舍，該處流傳四個怪談，似乎也與金條下落有關。海成為了拆解鬼故，經常夜探舊校舍，弄出不少驚嚇位及笑話。為了保密臥底身分，他學習做千禧世代年輕人，故加插不少所謂「MZ」文化及術語（韓國MZ世代是指1981年至1996年之間出生的「M世代（Millennials ），以及1997至2010年之間出生的「Z世代」合成的詞彙）。其中一幕講海成被問到他對上一個喜歡的女團是什麼？他回答少女時代，場面搞笑。

徐康俊以31歲之齡穿上校服扮高中生，幸角色設定是既有點童顏也有點「老積」，所以未至於很違和。徐康俊化身充滿正義感的特務，上演多幕動作戲，對付壞學生及罪犯，校園英雄角色討好，似乎能成為他的代表作。秦基周飾演熱血教師，但她只是合約制，渴望轉做正職，故忙於討好上司，忽略了學生，也因為其身分問題，即使想幫忙也力有不逮。秦基周劇中表現不錯，但角色以輔助男主角為主，發揮空間不大。