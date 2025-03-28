《混沌少年時》「爸爸」史提芬讀寫障礙靠妻幫忙

伙畢彼特尊尼狄普演出電影

有評論指《混沌少年時》第4集講述少年殺人犯傑米父母事後的生活，如同英國版《爸爸》；身兼《混》劇創作人、編劇、男主角和監製的史提芬嘉咸，劇中面對年僅13歲兒子被控謀殺，一直克盡父職實在不易接受，甚至出現自責情緒，被看好來年可角逐艾美或金球等獎項。

1973年8月3日在英格蘭蘭開夏科克比出生的史提芬嘉咸，跟從任職社工的母親長大，繼父則是兒科護士，史提芬跟生父亦一直維持良好關係；據悉他的祖父有牙買加血統，祖母則來自瑞典，雖然生於跨種族家庭，他的膚色卻天生比較淺，跟其他兄弟的深膚色截然不同。史提芬1990年代出道，擅長模仿英國、愛爾蘭、美國不同地區口音的英語；憑畢彼特（Brad Pitt）主演的《邊個夠我薑》在圈中嶄露頭角；金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《紐約風雲》與《愛爾蘭人》、尊尼狄普（Johnny Depp）名作《魔盜王》系列、《諜網謎蹤》、《毒魔：血戰大屠殺》，劇集《雷霆傘兵》、《重任在肩》、《酒私風雲》、《浴血黑幫》等均可找到其蹤影。2023年英王元旦授勳名單，他獲頒OBE，並把勳章獻給2022年逝世的母親。

受抑鬱症所苦 曾企圖輕生

史提芬嘉咸與太太漢娜和達斯（Hannah Walters）認識於戲劇學校，婚後育有一子一女。2019年史提芬自揭患有讀寫障礙，一直靠太太朗讀劇本給他聽，再決定是否接演角色。身為利物浦超級擁躉的他滴酒不沾，卻曾受抑鬱症所苦，年輕時企圖自縊，幸繩子截斷得以存活下來。

《混沌少年時》合共4集，每集一鏡直落甚考演技，但這並非史提芬嘉咸首次挑戰這類拍法，他跟《混》劇導演菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）早在《餐廳失控夜》（暫譯，Boiling Point）合作過，該片同樣以一鏡到底方式拍攝，講述倫敦熱門餐廳主廚小心翼翼在工作與私人困境之間找出路，然而意外來訪的衛生局稽查員、訂位爆滿、對工作不滿的下屬、搞不清楚狀况的老闆，都讓他處於崩潰邊緣。該片不曾在港上映，但台灣的誠品電影院見《混》劇爆紅，安排《餐》片限定重映，在當地的觀衆不妨留意。

另一方面，「搖滾波士」Bruce Springsteen的傳記電影《Deliver Me from Nowhere》，由《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）扮演他，史提芬嘉咸飾演Bruce的爸爸；Bruce Springsteen亦因此留意到史提芬在《混沌少年時》的演出，大讚他演技出色。另外，《熱氣球飛行家》湯哈柏（Tom Harper）執導的《浴血黑幫》續集電影《The Immortal Man》，史提芬再次與金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）合作，電影已煞科，同樣由Netflix發行，預計今年內上映。史提芬與《混》劇中扮演心理醫生的艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）另外合演了一齣講述19世紀倫敦地下拳擊世界的新劇《千錘百煉》（暫譯，A Thousand Blows），根據網上資料由影視串流平台Disney+播出，但港區Disney+未見該劇資料。