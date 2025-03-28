金秀賢想抱15歲金賽綸入睡 遺屬公開「血的證據」 考慮入稟要求道歉

金賽綸遺屬代表律師夫志錫昨聯同YouTube頻道「橫豎研究所」主持金世義在首爾瑞草區舉行記者會，一為公開金秀賢與尚未成年的金賽綸拍拖證據，二是入稟告YouTuber李鎮浩散佈失實言論，把金賽綸逼上絕路，並為遺屬帶來痛苦和傷害。不過聲明中未有提及舉報內容，「原本只控告李鎮浩，因金秀賢拒絕認錯，現考慮把他一併提告」。

金賽綸還債求情信曝光

長達數小時的記者會上，夫志錫公開6張金賽綸手機通訊對話截圖，涉及2016年6月24至26日間，她跟金秀賢的親暱對答。金賽綸2000年7月31日出世，如果截圖日子屬實，當時她只有15歲。遺屬早前接受「橫豎研究所」訪問，宣稱她自2015年11月開始跟金秀賢秘密拍拖6年，後者透過事務所Gold Medalist否認，澄清二人戀情由2019年夏天到2020年秋天為止，即女方年滿19歲才正式交往。

從其中一張對話截圖可見，金秀賢說如果金賽綸可以吻他，他就願意起牀，金賽綸回覆：「吻幾多次我也不知道。」金秀賢又說：「什麼時候才能抱着你睡覺呢？1年？還是3年？」金賽綸答：「1年都太久了，何况3年……」男方再出言試探：「那6個月呢？」她即說：「想做的時候就做，沒有（時間限制）。」對話大膽露骨。夫志錫律師強調，由於金賽綸遺屬每日遭受各方指摘，以及失實報道的打擊，陷入極度不安和痛苦，希望透過有關證據，結束她跟金秀賢拍拖的紛爭。

另一方面，記者會亦公開一封金賽綸的親筆信，話說Gold Medalist向她發出兩封追討7億韓圜（約370萬港元）違約金的律師信後，她因醉駕停工而無力償還，聯絡金秀賢亦不果，於是想到寫信求情，內容提到「我們拍拖五六年，這是我的初戀也是最後一段感情，希望你不要避開我，我真的有那麼討厭嗎？」男方位於首爾聖水洞的豪宅守衛森嚴，她未能親自遞信，在傷心和失望的情緒困擾下，回家𠝹手泄憤，現場亦發布一張疑是金賽綸手臂滿是血痕的照片。

為死者聲譽放棄播放影片

有韓媒追問金世義自稱擁有金秀賢犯下如「N號房」的罪行證據，他承認掌握大量影片，「但為了保護死者及遺屬的聲譽，決定不會公開播放」；亦有記者問到金賽綸生前有否接受心理治療？夫志錫回答：「以我所知，她曾因抑鬱症就診。」並透露有遺屬目前也需心理輔導。對於金賽綸去年公開與金秀賢「臉貼臉」合照的拍攝年份爭議，遺屬與Gold Medalist各執一詞，夫志錫解釋「那是金賽綸生前向家人表示2016年拍下的」，至於當日公開金秀賢下身半裸洗碗的照片，只為反擊他訛稱「從未到過女方寓所」的謊言，遺屬從未說是未成年拍拖的證據。

金世義稱第三者為知名女藝人

「橫豎研究所」主持金世義前日引述金賽綸的男性友人爆料，指她跟金秀賢拍拖期間，曾經出現第三者甚至「小四」，金世義並未公開她們身分，僅透露是「大家都認識的知名女藝人」。昨日韓媒列出更多線索，宣稱二人同屬女團成員，其中一人曾與金秀賢傳緋聞，更獲他引薦加入某大事務所。有網民猜測是Wonder Girls前成員昭熙，憑《屍殺列車》而為人熟悉。另外，金秀賢醜聞曝光後，社交媒體Instagram現脫粉潮，由高峰期的2126萬，連日暴跌至截稿前只剩2020萬，反映逾百萬追隨者已離他而去。