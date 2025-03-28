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娛樂

【娛樂場】獨立歌手Room307處男專輯 封面向日本特攝片致敬

【明報專訊】被稱為「復古男孩」的獨立創作歌手Room307近日推出首張個人專輯《MEMORY BOY》，包辦詞曲、編曲、演奏和混音，由台灣樂團落日飛車主唱曾國宏（國國）任監製，伙拍其御用混音師James Fouren打造，帶聽眾進入屬於Room307的科幻宇宙冒險之旅。

Room307（本名Allex Chan）以家中門牌307為代號，2018年推出同名EP，受美國樂團The Marias、加拿大獨立樂園Alvvays等邀請任暖場嘉賓，因新冠疫情，未能繼續演出與樂迷交流。Room307因此於家中錄音室鑽研音樂製作、編曲及演奏技巧，開始接觸商業廣告、獨立電影和動畫等幕後配樂工作，逐步邁向職業音樂人。

大碟收錄粵語華語英文歌

Room307透露大碟名稱《MEMORY BOY》靈感來自入行時購買的第一個結他效果器「Memory Boy」，效果器具備延遲（delay）功能，讓聲音逐漸遠去，如同回憶般，在時間流逝中緩緩淡去，留下殘存印象，並以此為主題，貫穿整張專輯氛圍，以宇宙科幻、浪漫文學的創作內容交織，集合Dream pop、電子、前衛搖滾等風格元素，打造獨有的「Neo Cantopop」風格。新碟亦是Room307從中醫學科畢業，進入社會，再成為職業音樂人的心路歷程，記錄他的成長與創作軌迹。

談到製作過程，Room307說：「我大多數是自己獨立製作，這次和國國合作，發現他的耳朵很厲害，可以聽出很多微小、我沒發現的細節。」碟內有粵語、華語和英文歌，《心事蟲蟲》是他首支華語歌，《未接來電》向1970年代搖滾傳奇Yes樂團的前衛搖滾致敬。

封面靈感取自「大怪獸卡美拉」

Room307因讀畢中國著名現代派詩人卞之琳《斷章》後，受其張力意境震撼，將之借用轉化為專輯終曲〈斷章〉， 開頭利用變聲器的獨白，正是詩作前兩句，歌詞亦有呼應原詩，又運用了「Memory Boy」延緩效果的結他聲響鋪墊，尾段隨着回帶聲效加入弦樂推進，正進入高潮之際卻被按下「咔嚓」一聲，全碟戛然而止，帶出回憶的盡頭就是right now。

新碟封面靈感取自「大怪獸（Kaiju）」，向日本特攝片致敬，設計了一隻猶如「宇宙飛龜卡美拉」的怪獸之手，Room307托住自己在銀河中冒險，「在AI尚未統治地球之前，我們應該用雙手實現那些奇思妙想。小時候對日本昭和年代的特攝片十分着迷，那就趁這次封面設計的機會，重溫並復刻自己的版本」。

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