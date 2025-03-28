李佳芯成立工作室做老闆 出席內地汽車品牌活動 破封殺傳聞

記者：林祖傑

李佳芯過往數年傳被內地封殺，亮相無綫台慶時，連續兩年在內地播出時被打格遮樣，工作量與曝光率大減，今年1月，她宣布跟無綫結束12年賓主關係。

李佳芯粉絲到場舉牌支持

回復自由身的李佳芯昨日穿白色貼身長裙，狀態甚佳出席在商場舉行的內地汽車品牌新車發布會，現場有不少粉絲舉牌支持。對於傳被內地封殺，李佳芯笑道：「𠵱家算唔算打破呢個傳聞？」問到可會想發展內地市場？她說：「沒有刻意去想什麼地方，身為演員，只要有啱的角色，不會受地方局限，只要有挑戰，製作和團隊好就會做。」

工作室一腳踢 李佳芯親自設計logo

有傳古天樂旗下公司向她招手，李佳芯承認有跟不同公司傾合作，「不過沒有簽新公司，現在狀態是成立了自家工作室，很開心，沒有正式向外公布，之前密密籌備，連公司logo也是自己設計，希望之後無論什麼工作都可以做得到，覺得用工作室方式做自由度會大啲」。她稱自資開設的「李佳芯工作室」是一腳踢工作室，暫時只得兩名員工，希望遲些掙多些可壯大團隊。

李佳芯透露之前有很多計劃，待跟前公司正式完約，現在終可實行，「計劃大家遲些會看到，現在我不會特定做某一類型的工作，好想試試自己可以做什麼，包括慈善或藝術作品，不一定是演員，今年會有些幕前演出，是新嘗試，遲些會公布」。

問到是否參演ViuTV劇？李佳芯說：「有傾，電影都有傾，不過還未公布得住，就算唱歌都會，不排除一切可能，就像今次發布的新車一樣，性價比好高，既抵又實用，有安全又舒適的感覺，我唱田馥甄《小幸運》大家就會明。」

李佳芯感情未有着落 持開放態度

李佳芯表示今次活動由工作室洽談，要親自見客，發覺以前當演員一切被安排十分幸福，不過做自己鍾意做的事，也很享受。至於感情生活，她自言未有男朋友，感情與工作一樣保持開放態度，成立工作室後什麼類型工作都想接觸及嘗試，發覺有好多不同合作模式，範疇比以前更廣。