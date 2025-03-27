明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《電幻國度》 虛有其表的貴價玩具

【明報專訊】Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4終局之戰》全球票房累收27.9億美元（約217.6億港元），穩佔史上第二最高紀錄，導演羅素兄弟（Russell Brothers）趁開拍同系列第5及6集前，先為影視串流平台Netflix執導科幻新片《電幻國度》（The Electric State），3月14日上架至今，蟬聯英語電影收視榜首，雖然捧場者眾，口碑卻很差勁，截稿前「爛番茄」網站綜合129篇影評文章，此片得分只有16%，以製作費高達3.2億美元（約25億港元）計算，應該算是賠大本了。

改編自科幻繪本

《電幻國度》改編自瑞典作家Simon Stålenhag的同名科幻繪本，跟《迴圈奇譚》及《洪水過後》合稱迴環記憶三部曲，羅素兄弟以公路電影包裝，講述《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）在末世異境下，如何護送《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）尋找失蹤弟弟的故事，說穿了就是一場科幻版萬里尋親記。

當人類擔心AI過度發展，或將威脅我們生命安全的時候，《電幻國度》反其道而行，故事以1990年代為背景，講述工業機械人發動革命，藉以推翻人類統治，結果失敗收場，倖存者流亡四散。另一方面，父母因交通意外離世的少女Michelle（美莉布朗飾），急於尋找失蹤弟弟Chris（活地洛文飾），遇上自稱知悉其下落的黃色機械人，從此踏上冒險征途。其間幸得走私客Keats（基斯柏特飾）及其機械人拍檔Herman幫忙，最終姊弟團聚。

電影焦點並非人類與機械人之間的戰爭，反而是雙方攜手掃除合作屏障的過程，正如戲中獵人（艾普斯圖飾）開玩笑說：「我總算找到比機械人更不堪的人類。」那個就是科技公司老闆Ethan（史丹利杜茨飾），他利用網絡世界控制人心，甚至把Chris的精神「囚禁」在伺服器內，變成他的搖錢樹，幸好最終邪不勝正。

開放式結局待拍續集

《電幻國度》最大賣點是的充滿復古玩味的機械人世界，在羅素兄弟的精緻鏡頭下，無論是《非常盜》活地夏里遜（Woody Harrelson）聲演的機械人領袖Mr.Peanut，抑或《美國隊長4：勇敢新世界》安東尼麥奇（Anthony Mackie）配音的Herman都栩栩如生，觀眾恍如參觀一場盛大而華麗的玩具展覽會；雖然視覺特技出色，最大敗筆卻是劇情空洞，把原著提及的生死、宗教、親情、記憶、成長等豐富元素，簡化成為一場非黑即白的正邪大戰，透過Michelle帶領機械人兵團對抗科技巨頭Ethan，便能解決人類沉溺網絡世界的問題，如此「魔改」劇本，名副其實是「金玉其外，敗絮其中」。

一如其他Netflix電影，《電幻國度》採用開放式結局，講述人類與機械人的戰爭結束後，Michelle透過網上直播呼籲國民團結，擺脫虛擬世界，重投現實生活，說教意味甚濃。另一方面，Chris雖不在人世，生前「寄居」的黃色機械人卻重新站起來，為開拍續集埋下伏線，編劇寧可自打嘴巴，難怪外國影評人如此齊心口誅筆伐。

相關字詞﹕安東尼麥奇 活地夏里遜 史丹利杜茨 艾普斯圖 美莉布朗 基斯柏特 羅素兄弟 電幻國度 開箱

上 / 下一篇新聞