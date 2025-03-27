直播片邀梅根入鏡 桂莉芙粉碎不和傳聞

【明報專訊】《寫我深情》金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）成立生活網站Goop多年，早前在社交媒體發放的一條下廚片段，被指是暗諷英國哈里王子（Prince Harry）的太太梅根（Meghan Markle）。事緣後者為影視串流平台Netflix拍攝節目《愛你的梅根》，談及煮食、園藝等資訊，加上即將推出生活網站售賣商品，跟桂莉芙經營多年的Goop走同一路線，儘管桂莉芙受訪時已澄清雙方不存在競爭，但兩人不和之說還是在粉絲之間引起熱烈討論。桂莉芙前日在社交媒體開直播解答粉絲疑問，其中就有人問「你是否理解媒體所說你和梅根之間的爭執？」桂莉芙表示完全無法理解這件事，「完全不明白」。她之前在訪問中表示，自小的教育要把女性視為朋友，而不是敵人，又承認哈里王子住在她家的附近，但彼此並不認識，「我遇過梅根，她非常可愛，但我不認識對方；或者我要嘗試突破保安，然後送上一個薄餅給他們」。