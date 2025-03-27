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娛樂

直播片邀梅根入鏡 桂莉芙粉碎不和傳聞

【明報專訊】《寫我深情》金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）成立生活網站Goop多年，早前在社交媒體發放的一條下廚片段，被指是暗諷英國哈里王子（Prince Harry）的太太梅根（Meghan Markle）。事緣後者為影視串流平台Netflix拍攝節目《愛你的梅根》，談及煮食、園藝等資訊，加上即將推出生活網站售賣商品，跟桂莉芙經營多年的Goop走同一路線，儘管桂莉芙受訪時已澄清雙方不存在競爭，但兩人不和之說還是在粉絲之間引起熱烈討論。桂莉芙前日在社交媒體開直播解答粉絲疑問，其中就有人問「你是否理解媒體所說你和梅根之間的爭執？」桂莉芙表示完全無法理解這件事，「完全不明白」。她之前在訪問中表示，自小的教育要把女性視為朋友，而不是敵人，又承認哈里王子住在她家的附近，但彼此並不認識，「我遇過梅根，她非常可愛，但我不認識對方；或者我要嘗試突破保安，然後送上一個薄餅給他們」。

桂莉芙前日在廚房開直播談到完全不理解為何會傳出與梅根不和後，鏡頭一轉便看到梅根坐在餐桌前吃薄餅，並以手勢示意對網民所言茫無頭緒。另一方面，亦有粉絲問桂莉芙會否回歸Marvel電影宇宙（MCU），她稱不知道，「我想可能吧，也不大清楚，沒有任何事落實」。對於老拍檔「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）重返MCU，並飾演奸角末日博士，桂莉芙稱仍偶爾跟對方聯絡，「不是每天，但我們談的事很多；下月4日他就『登六』了，當日一定會致電給他」。

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