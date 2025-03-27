金賽綸遺屬今開記者會 公開未成年拍拖證據

金秀賢一方將會如何還擊？暫時仍是個謎。可以肯定的是，原定本月30日舉行的《高雄櫻花季》活動，他以「行程調整」為由宣布辭演，改由台灣組合動力火車替補，高雄市市長陳其邁否認在事件上施壓，昨日他向台媒澄清：「市政府只是表達關切立場，希望他們慎重考量，最終由主辦單位自行決定。」不過Gold Medalist接受韓媒查詢時，以「安全原因」為解釋，強調有關活動只是「延期」而非「取消」，或許此舉可以避免繳付13億韓圜（約690萬港元）的違約金。

受到未成年拍拖風波影響，金秀賢形象崩壞，廣告商紛紛割席之餘，他參演G-Dragon主持的MBC電視台綜藝節目《Good Day》上周亦要停播，疑為重新剪輯，前日公開最新一集預告片，有關金秀賢的鏡頭悉數刪除，一個不留。

另一方面，早前網上流傳Netflix競技節目《體能之巔：百人大挑戰》參賽者之一、韓國著名格鬥家秋成勳自願承擔金賽綸喪禮開支，昨日他透過事務所否認：「報道並非屬實，秋成勳與金賽綸並無私交。」二人曾合演有線頻道Channel A綜藝節目，但拍攝完畢後再無聯絡。