拍MV嫌對手戲太少 柳應廷廖子妤約定合作拍戲

柳應廷邀得金像獎最佳女配角廖子妤在新歌MV飾演茶餐廳老闆娘，與他飾演的車房技工一樣遭遇坎坷，同是天涯淪落人。柳應廷稱廖子妤是好戲之人，演技有保證，「加上之前看過她在Jeremy（李駿傑）《半》MV中的出色表現，覺得只要有她在便能安心，希望下次可以合作拍戲」。廖子妤亦說跟柳應廷合作拍MV不夠喉，「我有聽Jer的歌，也有聽MIRROR的歌，很喜歡Jer的歌曲與MV總是很有意思，一直渴望跟他合作。拍攝空檔跟Jer聊天，原來他很想每首歌都帶出一點深意，歌與歌之間又有連貫主題。今次跟Jer對手戲不多，得悉他也喜歡演戲，當然想有更多合作機會」。

娛樂組

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