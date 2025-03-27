88歲鍾景輝被指住護老院惹熱議 港台前DJ夏妙然急刪賀壽片

鍾景輝健康情况惹關注

鍾景輝日前剛度過88歲生日，港台前DJ夏妙然在社交平台上載伙倪秉郎為鍾景輝慶生短片，以公仔圖案遮住鍾的樣貌，眾人唱生日歌時，聽到鍾景輝的招牌笑聲並說：「多謝！」夏妙然寫道：「生日快樂，King Sir！今天是King Sir的88歲生日，衷心祝願他福如東海、壽比南山、身體健康、快樂常在！前幾天，我再次去拜訪King Sir，這次是和倪秉郎一起前往的。阿郎哥曾在2018年與King Sir在理大《承受清風》演讀劇場中合作，重逢時，King Sir讚美他說：『你那時候表現得很好！』當我問他生日是幾號，他毫不遲疑地回答：『3月23！』那天我們一起慶祝，儘管相處的時間不長，但這段珍貴的時光讓我難以忘懷。」她又說只要鍾景輝健康安好，就感到無比快樂。片中見鍾景輝身處地方疑似護老院，網民熱議懷疑他健康是否欠佳及已入住護老院，夏妙然隨後刪除有關短片和帖文。

另外，藝人余俊峰在鍾景輝生日當天在社交平台公開與鍾遊西貢的照片，祝對方生日快樂。照片中坐輪椅的鍾景輝由余俊峰推着，相中二人均穿短袖衫，有估計這輯相可能是舊照片。

娛樂組