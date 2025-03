【明報專訊】鄭中基去年8月鬧出「經理人風波」,合作多年的何慶湘被指工作與道德操守有問題而離職,兩人關係惹網民熱議。他隨後自爆患抑鬱症及有酗酒問題,由太太余思敏陪伴往美國接受戒酒療程。鄭中基早前完成戒酒療程回港,正當外界以為他準備全面復出,其主演電影《阿龍》突然映期有變,還盛傳他與太太余思敏婚變,正辦理離婚手續。鄭中基與余思敏被發現在Instagram已互相取消關注,余思敏本月13日慶祝45歲生日,貼出與一對仔女吹蠟燭合照,寫道:「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」未見鄭中基蹤影,婚變傳聞甚囂塵上,雙方一直未有回應。