黃子佼承認部分兒少性剝削罪 太太孟耿如新劇戲分被刪

劇組不滿孟耿如處理方法

台灣傳媒報道，據了解黃子佼改口，就被訴違反兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪部分，坦承部分犯行，另就追加被害人控訴違反個資法部分，爭執其是否為未成年，並否認犯罪。庭末，法官諭知5月14日再開庭，黃子佼離開法院上車前，向媒體鞠躬。

黃子佼太太孟耿如受事件連累，新作《我們與惡的距離2》被網民抵制，劇組發聲明確定刪減孟耿如戲分，僅留下必要演出，因孟耿如在劇中飾演男主角周渝民的太太，戲分不多卻是重要角色。《與惡2》團隊稱孟耿如在當初選角過程中，以自身原生家庭的經驗，經過兩輪試戲與面談後入選，未料她拍完所有戲分，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟。劇組批評孟耿如：「她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。因此在不傷及作品和故事完整，對她的演出做出刪減。」至於為何不直接重拍，劇組表示若完全刪除孟耿如戲分或換角重拍，會面臨劇組重組的困境，不止對演員，還有場景、美術等都會有牽一髮動全身的影響。孟耿如暫時未就事件回應。

娛樂組