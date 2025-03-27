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娛樂

《全民造星VI》導師梁祖堯李幸倪預告一定喊 花姐握生殺權 驚捱罵拉徐浩「陪葬」

造星VI｜李幸倪梁祖堯任導師 海選已跟總顧問花姐鬧意見

【明報專訊】ViuTV選秀真人騷《全民造星VI》連日來海選，吸引逾千人參加，年紀最小16歲，出盡渾身解數成為99名參賽者之一。昨日總顧問黃慧君（花姐）、音樂顧問徐浩、導師李幸倪（Gin Lee）與梁祖堯，以及歷屆主持強尼和節目編審謝家驥（KK），聯同其中12名參賽者會見傳媒。花姐今次強勢回歸，承認面試時繼續鬧人，有參賽者傷心離開，今輯接手參賽者生殺大權，驚一個畀人鬧受不住，拉埋徐浩「陪葬」。今次導師可專心教參賽者，不用決定淘汰誰，李幸倪和梁祖堯預告一定會喊。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

《全民造星VI》連日海選，吸引逾千人參加，總顧問花姐笑說：「大家可能覺得節目沒有新鮮感，仍有這個數字的人參加海選，我也因此感到『得戚』！」KK爆她「出山」是想鬧人，花姐反駁：「唔好亂噏！我係好掛住個節目，想節目愈來愈好睇，我好自大，覺得有我在會好睇啲。」

花姐反擊網上留言指她亂揀人，強調一向公平公正，《全民造星》不止揀唱跳好，還要靚仔和有性格。說到李幸倪任導師，她自爆：「前幾輯有幕後曾提議找Gin Lee，我一口拒絕，因以為她好悶，認識後發覺有可愛一面，希望觀眾看到。」

海選「照騙」驚嚇參賽者眾

李幸倪笑言感覺反而是自己被訓練，透露與梁祖堯在海選期間，曾與花姐就參賽者入圍問題對抗鬧意見，承認遇上很多驚嚇參賽者，「頭兩日好得意，有很多對這行有很大誤會的人走入來，不識唱歌跳舞，但想做歌手，反問對方是否去錯節目？都擔心會否找不到99名入圍，之後看到很多好有潛質的參賽者，才安樂晒！當中有位很深刻，話想做明星因方便免費睇演唱會」。梁祖堯稱最多是「照騙」參賽者，真人和照片判若兩人，「他們都應該知紙包不住火，好奇怪，還有些完全無準備就來，寶貴位置應留給有心的人」。

兩導師預告節目上一定會喊，李幸倪稱比較着緊參賽者在音樂上的概念，一定會牽涉很多心理輔導部分，抱一半來學嘢一半去教心態，「我不喜歡傷害人，對我來講向別人評頭品足有點難，是很大挑戰。相比當無綫《聲夢傳奇》導師形式不同，最大分別今次是真人騷，大家會睇多了導師點樣教，出鏡方面要兼顧多一點」。

梁祖堯曾拒絕再任導師

梁祖堯第3次擔任《全民造星》導師，和李幸倪各負責一半入圍參賽者，會邀請其他客席導師幫手，表示再任導師，決定退後一步，不再如過往參與參賽者創作意見，只會不停提供基本功訓練。他透露當初花姐邀請再任導師時曾拒絕，之後開出條件，只做導師，不會理節目好不好睇，「以前有些地方做得不夠好，只顧及節目好不好睇，其實這不是我的責任，我要節目組應承這個要求才做，還要求改賽制，導師不用決定淘汰參賽者，骨肉分離是好睇，但點解要我做這個咁殘忍的決定，今次盡力教好就得」。

強勢回歸的花姐說：「第一輯我全力參與，第二輯因已當經理人只用半力，之後幾輯冇乜用力，出現一陣就瞓着，今輯再次好出力，因梁祖堯要求專心做導師，我要接手生殺大權，驚一個畀人鬧受唔住，拉埋徐浩同我一齊死。」徐浩稱見花姐鬧人有少少驚，「變了另一個人，沒什麼不要得罪她」。

淘汰兩靚仔 花姐嗌肉赤

花姐承認面試時繼續鬧人，更令有些參賽者好傷心離開，鬧人鬧到很不理智，自爆徐浩是其人生中，其中一個能「治」到她的男人，是最佳人選在節目出現，相信觀眾見徐浩鬧她會睇得好爽。今次是否不止以靚仔決定參賽者入圍？花姐說：「不止靚仔，但都會睇，每次參賽者來都一定先睇外表，見『照騙』就最嬲，不過我會睇性格多啲，我真的淘汰了兩個靚仔，肉都赤埋。」她強調沒有人可代替MIRROR，不過海選時令她回想當年片段，「有個參賽者好似19歲的陳卓賢（Ian），亦有很多參賽者令我回想當初的MIRROR」。

昨日亮相的12名參賽者中，陳曉希以最低門檻16歲之齡參賽，就讀中五，想趁後生，早少少出來見世面，希望透過參加比賽表現才華，「我好想做歌手，很想早些踏入歌手行列，曾贏校際冠軍，在其他歌唱比賽入過決賽，平時唱張敬軒或陳奕迅的歌，有留意前幾屆參加節目出道的前輩，MC（張天賦）是我的目標」。17歲楊皓軒同是中五生，表示強項是跳舞，沒有特別喜歡哪名《造星》前輩，不過覺得盧瀚霆（Anson Lo）舞台魅力好犀利，好想向他學習。

張緯麟曾拍兩ViuTV劇

張緯麟曾參加《全民造星V》海選被淘汰，今年目標躋身99強，拍過兩套ViuTV劇，非ViuTV藝人，海選唱陳曉東《劃火柴》。選唱這首歌是否覺得自己樣貌有幾分似陳曉東？他說：「不敢這樣說，自己最大優點不是外貌而是幽默感，面對鏡頭經驗多少少也是優勢。」

畢志傑從加拿大回港參賽，盼向當地人證明中國人可成為表演者，承認唱廣東歌有難度，選唱BOYZ《死性不改》，事前要將中文歌詞寫拼音。

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