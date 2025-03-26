【開箱】《鬼城殺》 只有暴力欠缺美學的爽片

復仇念頭令人變鬼

《鬼城殺》故事概念跟荷李活片《標殺令》或《殺神John Wick》如出一轍，都是主角以寡敵眾，由嘍囉開始一直殺到主謀，劇情合理與否並不重要，「鮮血大平賣」才是正題。分別在於《標殺令》鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）以獨門暴力美學見稱，透過血腥暴力場面，營造痛快甚至帶點詩意的官能刺激，《鬼城殺》田中征爾卻一味打殺而欠缺美感，最終只會令觀眾感到厭膩。

坂田周平入獄期間，新條市的春原市長（尾上松也飾）率領奇面組手下透過販毒及販賣人口謀取暴利，另一邊興建「桃花源」度假村和賭場洗黑錢，逐漸建立牢固的政治和經濟勢力。其後得悉坂田出獄，於是派人斬草除根，反而勾起坂田傷痛，拼死頑抗敵人，正如春原所說：「人類一旦被復仇念頭吞噬，就會變成鬼。」正好解釋片名由來。

主角光環過分誇張

電影結局出人意表，坂田驚聞女兒涼並未遇害，當日被奇面組成員伏勘太（東出昌大飾）收養，如今已是高中生，即將淪為養父的玩物，坂田挾着滿腔怒火，先殺伏勘再斬春原，他亦斷手重傷昏迷。春原胞兄兼奇面組唯一倖存高層假扮市長，繼續統治新條市，最終被涼連射3箭了結生命，代父清除餘孽，可謂大快人心。

全片以大量動作場面堆砌而成，由開場坂田單人匹馬殲滅整個黑幫，到入院期間險遭奇面組高層兼「黑警」篠塚孝太郎（高嶋政伸飾）毒殺，然後假扮死屍混入製毒工場大開殺戒，再血洗保安公司，最後在桃花源度假村來個了斷。好此道者或許睇得過癮，問題是「主角光環」太厲害，坂田不單以一敵百，中槍中箭亦可繼續殺個不停，講完大堆遺言，貌似無憾而逝，最終屍體卻不翼而飛，連他的女兒涼亦消失無蹤，不禁令觀眾懷疑看了107分鐘的並非復仇電影，而是超級英雄片。《鬼城殺》一如其他Netflix電影，採用開放式結局，隨着此片收視理想，大有機會開拍續集。

當真亞美清純可愛

生田斗真飾演殺手坂田，全片幾乎沒有對白，單靠眼神和肢體動作表達憤怒和殺意，對他來說實在演得吃力，加上他並非動作演員出身，可觀程度大打折扣；反觀日劇《再會指揮家～父親和我的熱情～》18歲女星當真亞美扮演女兒涼，雖然戲分不多，勝在外表清純，總算為這部血腥電影帶來一點中和作用。相比尾上松也及高嶋政伸等反派的「樣板」表情，值得一讚的是東出昌大飾演涼的養父伏勘太，把慈愛和變態的兩副面孔撤換自如，彷彿在玩「變臉」把戲，令人看得咬牙切齒，證明角色成功。