謝勒狄柏度涉性侵幕後 罪成可判監5年

據外媒報道，一臉疲累的謝勒在代表律師Jeremie Assous陪同下抵達法院，後者表示「基於錯誤的調查，所有指控都不應成立」，又批評「警方及檢察官都違反了最基本的原則」，因此要求撤銷控罪；控方律師則指「謝勒一直採取拖延戰術，阻止審訊進行」。

首名原告人Amelie接受法國傳媒訪問時表示，謝勒撫摸她的私密部位，幸好保安人員發現並把他拉開，她才不致受到更大傷害；第2原告人Sarah亦指，謝勒先後3次侵犯她，包括抓住她的胸部及臀部。《The Green Shutters》同片女星Anouk Grinberg以證人身分作供，聲稱謝勒在拍攝期間「經常發表淫穢言論」。案件將會繼續審訊，謝勒一旦罪成最高可判監5年，並罰款7.5萬歐元（約63萬港元）。

另外，謝勒亦被控性侵29歲法國女星Charlotte Arnould，案件已排期容後審訊。這日Charlotte也有現身法院。謝勒1960年代入行至今，參演超過200部影視作品，較為人知的是《綠卡情緣》、《羅丹的情人》及《少年Pi的奇幻漂流》等，過去多次捲入性騷擾醜聞，去年法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）因公開捍衛謝勒而惹眾怒。