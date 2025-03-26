李蘊認離婚兩年 結束8年婚姻 避談是否涉第三者及子女問題

記者：林蘊兒

33歲李蘊過往不時在社交平台分享家庭樂，大曬位於廣州的5000呎獨立屋，又與老公羅章冠和一對子女四處旅遊，更不時與閨密鄧紫棋和何超蓮聚會，過幸福少奶奶生活。去年她突然宣布全面復出幕前，稱子女已長大，之後密密接工作，除出新歌，還參與綜藝、拍廣告、商演，以及做直播等。

李蘊遊三藩市捧鄧紫棋演唱會

昨日有報道指李蘊去年復出跟婚姻亮紅燈有關，影到她日前出席完活動，與朋友吃火鍋，其間一臉愁容向朋友訴苦，飯後獨自乘的士回觀塘公屋娘家，未有趕往內地與老公和子女團聚。

李蘊昨日在社交平台貼出遊訪三藩市不同景點打卡照，以及欣賞好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）在當地舉行的演唱會，並與對方合照，留言：「地球另一邊，到此一遊，開開眼界，無論在哪裏，總有最好的歌聲陪伴着，走過每一段路，So Proud of You，正能量滿滿！」

昨日《明報》就婚變消息向李蘊求證，她承認已離婚。問她是否已完成離婚程序？李蘊說：「已完成兩年，無咩回應，家事低調處理，希望大家體諒！」她稱不多講離婚詳情，因涉法律問題。結束8年婚姻會否感可惜？李蘊表示人生總有高低潮，跨過就好，近日看到很多無常的事情，「珍惜每一日活着，人總需要勇敢生存」。

朋友保守離婚兩年秘密

至於跟前夫離婚是否涉第三者，李蘊強調要低調不回應，承認身邊朋友知她離婚兩年，並保守秘密。過往是全職媽媽，現在照顧孩子又兼顧工作，是否適應？李蘊說會努力。問到一對子女是否在港生活上學及由她照顧？她未有正面回應，只稱一對子女，爸爸和媽媽角色不會變，不想多講孩子的事。她現時全面投入工作，問會否簽經理人或再向唱歌事業發展？李蘊說：「好多工作都想嘗試，我當自己新人。」她透露現在會香港廣州兩邊走，在港工作時住娘家。