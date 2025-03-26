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娛樂

收10萬利市全數捐出 薛家燕全家旅行賀75歲生日

薛家燕偕家人外遊賀75歲生日 盼多一個孫 讚楊紫瓊媽媽漂亮

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日為品牌專門店擔任開幕禮嘉賓，獲負責人錢秋華送贈10萬元大利市。家燕姐即場將利市全數捐出，向泰北貧困地區施予關愛援手。家燕姐表示透過莒光文化服務基金創辦人曾醒明認識錢秋華，知對方早於40年前已在泰北興建幾間孤兒院，身為「泰北愛心大使」的家燕姐也身體力行以示支持，「錢秋華太客氣送我利市，為表大家的善心，所以我決定捐出，令活動更有意義。當然今日（昨日）剪綵另外有酬勞，數目多少就要問我女兒，不過聽聞多做善事，人會愈來愈有福氣，看我就知」。

祝蕭正楠兒子聰明伶俐

3月30日是家燕姐75歲生日，連日來獲邀出席生日飯局，笑言吃了很多餐，至於正日就跟子女、孫仔一家人慶祝，她說：「大女由加拿大返港，將會一家人往外地旅行，他們想給我驚喜，所以沒預先透露目的地，只說會替我執拾及準備好。（想收什麼生日禮物？）多一個孫當然好，也是自己生日願望之一。不過為怕給他們壓力，都是順其自然的好，當年我懷孕都是好自然。」提到蕭正楠與黃翠如的兒子日前出世，家燕姐替他們榮升父母高興，隔空大聲祝賀，相信兩人的愛兒一定很得意可愛，祝福小朋友快高長大、身體健康、聰明伶俐。

與楊紫瓊母親一見如故

提到早前在社交網分享照片，見家燕姐與楊紫瓊母親在活動上合照，言談甚歡。她表示因為去馬來西亞怡保工作，巧遇居於當地的楊媽媽Janet，「Janet在當地名流圈很出名，她非常客氣，大家初認識已一見如故。她雖然90歲，外貌依然好漂亮，表現精靈又談笑風生，原來跟經常游水、打波做運動有關。我也有恭喜她，因她女兒奪奧斯卡最佳女主角，是華人之光」。她透露楊媽媽為她提早搞派對賀壽，至於跟粉絲搞生日會則未有打算，想留待母親節才跟粉絲慶祝。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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