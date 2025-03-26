田啟文稱影業冰河期需改革創新 吳思遠倡打通大灣區市場兼創作動漫

記者：柯美

田啟文稱香港影業處於冰河期，整個電影業需要改革，他說：「由黑白到彩色片，再變成寬熒幕電影，由無3D到有3D，由菲林變數碼拍攝等，都是一個改革。戲院方面，音響和設備上亦要不停改革。未來應要有新的改革創新，因傳統電影已不可以吸引年輕觀眾入戲院。」

望吸引觀眾入戲院

田啟文表示已將改革的想法跟一些技術人員研究，希望做到「你一定要入戲院睇，在家睇唔到，就算將來在串流平台放映，感覺都會不同」，這樣才是入戲院的誘因及動力，未來電影人要向這方向構思題材，思考如何利用這技術，「技術已有，亦可以做到，其他地方未諗到，希望成為發起者，不再像過往，外國改革完行順了，我們才跟住做，目前大家需要大膽向前行的精神。（改革困難與否？）一定難，戲院要花錢改裝設備，拍攝上亦多了製作費」。他稱自己的改革想法在試驗中，仍未成熟，未知可行與否，所以暫時未能公布。

香港市場需要精品

提到去年只得20多部港產片開拍，今年會否更少？田啟文表示上半年一定會少，下半年未知，已問過不同的電影公司，他們未有開戲計劃，「大家首先寄望入圍首部劇情片計劃的6部電影，坊間只有少許電影開拍，希望下半年會增加，但現在不是有沒有戲開的問題，究竟開什麼戲、部戲可有競爭力才是重點。我講過好多次，現在香港市場需要精品，不是湊夠數」。是否缺乏題材？他說：「幾樣嘢，是相輔相成，拍戲的人現在碎片化，那裏有工開就去那裏，不一定在香港開戲；現在香港導演不是沒開戲，像周星馳在深圳開戲，未能惠及香港工作人員；劉浩龍亦在深圳開工。我希望自己的改革想法成功，能帶動到大家返回香港開戲。」

做改革先驅開拓市場

現在電影票房差距大，有些收逾億元，有些慘淡收場，血本無歸？田啟文認為一部片成功，會吸乾整個市場，「塊餅就是那麼大，一部成功的電影吸了很多觀眾入場，那些觀眾可能幾個月不再睇戲，所以我覺得現在要精品化」。網絡發達是否影響大？他認為不可以單一講受網上影響，全世界都在轉變，包括年輕消費群，他們是否願意花兩小時坐在戲院，因為太多嘢睇，有些甚至不用花錢，所以為何我說現在冰河時期要改革，「順風順水未痛到入肉的時候，大家是不會改變的」。不過他對香港電影前景仍感樂觀，「冰河期去到某個點的時候，戲院結業潮亦差不多，港片總會有出路，現在要思考拍什麼電影來吸引觀眾，所有電影人都要扚起心肝，也要改變經營和競爭模式」。他認為必須開拓多些市場，「由香港做改革先驅，自然能夠開拓到市場」。

可建立大灣區院線

吳思遠認同現時影業處於寒冬，他說：「我說了很久，要打通大灣區市場，因香港除了合拍片是大製作，其他都是較細的製作，且以香港題材為主。港產片講廣東話，大灣區觀眾又認識香港演員和藝員，為何不在大灣區好好發行電影，如果大灣區做得好，起碼等於一個香港市場，甚至兩個香港市場，令一般製作都可以回本。不要得個講字，要踏實去做，大灣區有院線，要通過國家電影局或大灣區某委員會去傾，落實每部港產片可以入大灣區上映。另外，每部電影，香港政府資助宣傳，如果電影吸引，可以全國發行。此舉可解救香港電影目前的困境，現在港產片票房有1000萬元，大家就好似好開心，其實只分到約300萬元，成本都不夠！」

吳思遠表示有了大灣區市場，拍片量自然上升，隨之而來是出色的新晉導演和演員出現，投資者亦會更捨得投資，有更多大片出現，「早前中宣部電影局常務副局長毛羽來港，我們曾見面，對方說將有CEPA 5，香港電影公司可以在內地拍戲，無需合拍及引進電影分帳，第一步可以做的是建立我們的大灣區院線。（香港有救？）起碼多了一個市場，希望政府和業界共同推動」。

「不可以沉淪下去」

吳思遠表示現在是他入行以來最艱難的時候，「最艱難是沒有海外市場，以前有台灣、新加坡、馬來西亞、泰國及韓國等市場，現在基本上沒有了，因為他們本土製作很好，港片對他們而言可有可無，變得不值錢，這是香港電影的致命傷，如果找到新市場，例如大灣區，做得好等於兩個香港市場，若香港收1000萬元，大灣區收2000萬，就有3000萬元，是有這個可能」。

對香港電影前景是否樂觀？他說：「其實香港可以有更多發展，例如電腦特技和動漫，因動漫不需要很大地方去做，可培養一批動漫人才，動漫不需要明星，現在又受內地歡迎，為何不創作香港動漫。可以幾條腿走路，不可以沉淪下去！」