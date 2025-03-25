明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】續談《混沌少年時》 兒子淪兇手家長噩夢 厭女暴力誰之過

【明報專訊】《混沌少年時》本月13日在影視串流平台Netflix上架，短短4天錄得2430萬觀看次數，成為Netflix一周收視亞軍，並在爛番茄專業影評得分99%，叫好叫座，熱度比去年的英劇《馴鹿寶貝》有過之而無不及。昨日本欄談到全劇僅四集的《混》劇講述13歲少年捅殺同齡女同學的案件，從少年被捕、警方到學校蒐證、心理學家評估疑犯，以及疑犯父母的反思，分成4集內容，每集以一鏡直落手法拍攝，增強現場實感，更直視主角情緒。劇中扮演少年疑犯傑米爸爸艾迪的《毒魔》男星史提芬嘉咸（Stephen Graham）提出拍攝計劃，伙同《奇蹟男孩》積科恩（Jack Thorne）一起編劇，兼出任監製，拍過《夜警先鋒》（The Responder）的菲臘巴倫天尼（Philip Barantini）執導。史提芬表示少年捅殺女孩的案件讓他感到震驚，好奇社會到底出了什麽問題，同類型悲劇卻一而再發生，「我只是想這些事受到關注」，正是《混》劇的創作緣起。

少年暴力殺害少女事件增加

史提芬嘉咸表示「一再發生」的少年暴力悲劇，包括終年僅15及12歲的女學生Elianne Andam和Ava White，前者事發於2023年9月，Elianne陪同好友見已分手的17歲男友Hassan Sentamu取回私人物品，遭後者自攜利刀捅斃。犯案過程閉路電視全程記錄，辯護律師聲稱疑犯因自閉症減弱了決策能力，但最終被裁定謀殺罪成，判囚終身，至少要監禁23年才可假釋。Ava White被殺案於2021年11月在利物浦市中心發生，當時她與幾名介乎11至15歲的女性朋友正等待聖誕亮燈，其間在街頭飲酒作樂，幾名由13至15歲不等的少年用手機拍下她們，並準備上傳到社交媒體Snapchat，Ava上前要求他們停止拍攝及刪除片段，遭其中一名14歲少年一刀刺頸，Ava送院後不治；4名涉案少年同晚被捕，其中3人獲釋，因法律原因疑犯一直未有披露姓名。兩星期的審訊中，他先是否認控罪，稱真兇另有其人，之後改稱出於自衛；同樣透過閉路電視記錄了他的行兇及棄衣棄兇器的經過，最後罪成判處終身監禁，以及至少要服刑13年才可申請假釋。諷刺的是Ava逝世當天，正是聯合國「制止暴力侵害婦女行為國際日」，事發時她亦是英國近20年來同類刀殺案件中最年輕的受害者。

正如史提芬嘉咸所言，只是想這些案件受到關注，未成年男孩用刀捅斃同齡少女如此聳動的悲劇，誰要負上最大責任？為何會發生？這些悲劇能夠預防嗎？《混沌少年時》拍出來的用意，不是要指摘誰，而是希望掀起討論與反思。史提芬表示，「我們其中一個目的是要詰問『現在的少男到底發生什麽事，他們面對同儕、互聯網、社交媒體，到底承受了些什麽壓力？』以上全部事情帶來的壓力，對這些孩子和對世界各地其他孩子同樣困難。劇中13歲的傑米捅殺同校女同學凱蒂，兩人之間到底發生了什麽事，導致以暴力終結年輕生命，而行兇者其實同樣也毁了自己與家人。此劇最聰明之處是避免陳腔濫調的戲劇效果，如兇徒有黑幫背景，母親酗酒，父親是施虐者；傑米剛好相反，他讀書成績不錯，父親艾迪和母親曼達青梅竹馬，感情要好，也沒有經濟問題，家姐麗莎看來亦疼愛他。艾迪一家四口就像很多尋常家庭，因此當悲劇降臨，才格外震撼，也讓觀眾反思「同樣情形也可能發生在自己身上」，成為每個看似幸福家庭的噩夢。

如果《混沌少年時》首集一臉惶恐的傑米遭破門拘捕，是引爆了炸彈，那麽第二集便由兩名警察撥開迷霧，先是從學校看到傑米周遭的環境，鬧事的同學，個別誤人子弟的老師；劇中探長巴斯科姆的兒子亞當跟傑米屬同校不同屆的師兄弟，巴斯科姆因查案才看到兒子的另一面，也透過對方「點醒」，才知道年輕學生游走的社交媒體跟他原來身處兩個平行時空，也首次接觸incel（非自願單身）這些詞匯。

此劇最精彩在第三集，基本上是扮演心理學家布萊妮亞的《王冠》艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）與2009年出生的奧雲谷巴（Owen Cooper）演技較量，一鏡直落對劇場出身的32歲艾倫，必然駕輕就熟。首次拍劇的奧雲雖然在曼徹斯特上過戲劇班，在《混沌少年時》其中兩集擔正表現異常出色，能從試鏡的500人中脫穎而出，選角指導有眼光之外，導演菲臘巴倫天尼的悉心指導及雙方充分討論角色，也功不可沒。透過布萊妮亞與傑米的對話，可看到後者個性特點，以及愈來愈靠近他真實面貌，觀衆也得悉事發經過。

劇集成功 議員倡學校播放

最後一集，傑米準備上庭認罪，家人再也回不了原來的生活，並把重點放在艾迪身上，自責關注兒子不足。有一幕他提到自己的成長，經常被父親打罵，因而發誓決不會在兒子身上重蹈覆轍。史提芬嘉咸與積科恩撰寫劇本的過程中，開始疑問厭女和給女性的暴力中，男性的憤怒到底是什麽回事。劇中亦提到極右網紅Andrew Tate對年輕男性的影響。當今天女性主義壯大，卻又同時像回到遠古時代，有毒的大男人主義受到高度關注，Andrew Tate正是厭女的代表，發表的相關言論在社交媒體有數以百萬計支持者，劇中警察便懷疑傑米受到他的影響。

明日Netflix會公布上周收視，未知《混沌少年時》會否再下一城蟬聯英語節目榜首；不管如何，史提芬嘉咸拍此劇的目的已達，英國國會議員Anneliese Midgley倡議此劇在國會及學校播放，稱可幫助抵制厭女情結及暴力行為，並得到首相施紀賢的支持。

相關字詞﹕艾倫杜赫蒂 奧雲谷巴 史提芬嘉咸 積科恩 菲臘巴倫天尼 開箱 混沌少年時 影視串流平台Netflix

上 / 下一篇新聞