金秀賢控「橫豎研究所」恐嚇

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸上月16日被發現陳屍寓所，終年24歲，連日來金賽綸家屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」的主持金世義，公開女方與金秀賢秘密拍拖6年的證據，包括雙方的親密合照，又稱兩人戀情萌芽時金賽綸還未成年。由去年金賽綸公開兩人合照後一直否認戀情的金秀賢，其後承認在金賽綸成年後交往一年多，男方形象「插水」，遭多個代言廣告商割席，有份參演G-Dragon主持的MBC電視台綜藝節目《Good Day》，亦宣告暫停播出。金秀賢所屬事務所Gold Medalist日前以違反性暴力罪行等相關法例，向警方告發「橫豎研究所」主持人金世義，以及向頻道提供金秀賢在金賽綸家裸露下身洗碗照片的金賽綸遺屬。「橫豎研究所」日前爆料指「金秀賢是性變態」，比轟動韓國的「N號房」事件更誇張，甚至用動作暗示金秀賢玩SM，聲稱正游說金賽綸家屬公開相關證據。Gold Medalist昨就此加碼起訴「橫豎研究所」，稱主持人金世義在本月21及22日的直播中，稱若影視串流平台Disney+不取消播出金秀賢主演的劇集《山寨人生》，就會公開金秀賢「性戀態」的片段；Gold Medalist表示金世義的言論存在恐嚇、要脅成分，稱金世義在直播中多次提到「N號房」，意指金秀賢犯下如「N號房」的罪行，稱相關言論不實，金世義聲言的片段也不可能存在，故Gold Medalist必須採取法律行動。