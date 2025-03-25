【娛樂場】內地劇《與君歌》 傀儡皇帝伙「美人」逆襲宦官

男女主角「甜寵」戲冧觀眾

成毅飾演命運多舛的齊焱，面對宦官威脅，成魁儡皇帝，縱然武功高強，卻要裝聽話、懦弱，還被迫定時吞食仙丹藥丸，整天精神糜散，看似體弱多病才得以保命。他默默承受罵名，內心深處懷剷除宦黨、中興皇室使命，一直臥薪嘗膽、暗中謀劃。成毅忍辱負重的演技獲觀眾大讚演什麼像什麼。

飾演王若冷的張予曦，被紫衣局尚宮程兮與其兄程懷智收為養侄女改名程若魚，成「執劍人」兼皇上的護衛，與齊焱共同歷經險境，對被萬人唾棄的君主不離不棄，逐漸成為他最信任的人，最後被封為「美人」（唐代後宮位階中的一種稱謂）。劇中成毅和張予曦有不少「甜寵」戲，包括手把手教射箭、打獵「草地咚」和夢中吻等，讓兩人成為受歡迎的主僕CP。

好戲男女配角各有魅力

被仇子梁收養為義女的仇煙織實為程若魚親姊若清，背負家族仇恨，足智多謀的她一直暗中協助齊焱和程若魚，並擋下仇子梁的陰險計策，設下一齣又一齣的戲中戲，計謀環環相扣，觀眾看得拍案叫好。仇煙織的聰穎沉穩、運籌帷幄與妹妹程若魚活潑熱情的性格成鮮明對比。

經典劇《步步驚心》九阿哥韓棟飾演齊焱皇叔珖王，演技備受肯定，劇中傳言被先皇下詔傳位的他藏得很好，看不出真心無意皇位還是城府極深。何晟銘飾演掌握大興京城的大反派宦官仇子梁，讓觀眾又恨又愛，恨其角色心狠手辣，為達目的不擇手段，另愛他演技出色，令人看得入戲。

《與君歌》 逢周一至五晚10時正 HOY TV（77台）