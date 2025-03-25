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娛樂

伍富橋富貴妻墮平機票騙局失3.8萬

【明報專訊】被封「億萬駙馬」的伍富橋昨日轉發太太梁兆楹（Shirley）受騙經過帖文，透露對方被平價機票吸引，以3.8萬元購買4套商務艙機票，墮入假機票騙局，並已報警處理。梁兆楹公開受騙經過和跟詐騙集團的對話截圖，提醒大家勿墮騙徒圈套，更不忘自嘲：「雖然知道一定係追唔番㗎啦，亦都冇抱過希望，想笑嘅都可以盡情笑，希望唔好再有人被呃就好啦，自問都精明咗30年，但原來真係會有發瘟嘅時候。」伍富橋解釋太太為何落疊，「事源係我老婆呢兩日不便走動，唔係坐輪椅就瞓喺張牀，太悶係咁碌Ig（Instagram），畀佢發現咗呢一個廣告，然後佢二話不說就同呢個詐騙集團展開對話，並且迅速同佢哋買咗4套聲稱商務艙機票，但當準備想再買多一套機票時，WhatsApp開始發現唔對路，經過多次盤問後，對方突然封鎖我老婆，此時我老婆就知道被騙了，並已即時致電警方的反詐騙協調中心報案」。

梁兆楹事後再瀏覽該旅行社的官網，發現近日有不少人盜用其名字騙人，旅行社籲大眾認清官方渠道，提防假冒，她說：「原來佢哋真係喺fb（facebook）同Ig詐騙，我cap晒官網啲圖畀佢（騙徒），跟住佢就單剔咗。平時喺網上亂咁買嘢都冇乜所謂，但今次係畀咗錢，咩都買唔到返嚟，今次真係恭喜晒」。

娛樂組

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