李幸倪以偶像王菲為目標 升呢「金Gin」不自滿 儲歌圓巡唱夢

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

李幸倪籌備逾兩年的專輯《Leap of Faith》，中文譯「信心的跳躍」，道出由舊公司轉到新公司，跳出舒適圈跨步向前的蛻變歷程，「未轉會前，做上一張碟《Time＆Faith》時，整體心情迷惘，不知自己出道十幾年，怎樣可以再進步和突破，只能鼓勵自己憑時間、信心、信念，有天定會找到答案，結果過了兩年幾，我各方面都有好大轉變」。她由「I人」（內向型人士）變成「E人」（外向型人士），不再抗拒接受新挑戰，上年到訪幾十間中學、大學做校園騷，透過不同慈善機構幫年輕人完成夢想。合作的音樂人亦有新有舊，其中與黃偉文兩年間合作幾首歌，從《Dum Dum》開始跳唱，另外跟網絡歌手Rio合唱日文歌，「以前我很內向，驚受傷害，只想默默做自己的事，人多地方不會去，未試過的模式或合作方式不太感興趣，後來明白不要框死自己，很多從沒幻想會做的事，呢兩年做晒，現在體會到與人交流，自己和別人也會開心，有些同事、粉絲和陌生人以前對我冇感覺，接觸後很喜歡我熱情的一面」。

自小聽方大同 對方離世很難過

收錄在新碟的《無愧於當初的我》是今年第一首派台歌，MV以紀錄片形式拍攝，剪輯李幸倪過去兩年跟粉絲互動、做義工、打排球和攞獎等點滴，透露這首歌是2013年《今天終於一人回家》續集，找回舊班底作曲人馮穎琪和填詞人周耀輝合作，「很多人聽《今天終於一人回家》認識我，令我有種情意結，故事中的女孩當初一個人回家，很辛苦，堅強走了十幾年之後，變成點呢？今次做《無愧於當初的我》來呼應，講呢個女孩不再怕孤單，就算一個都過得漂亮，好似寫我的心路和成長」。

李幸倪稱今年目標推出四五首新歌，「早前欣賞陶喆香港個唱，超級正，啟發要多做中板R&B。其實王菲、陶喆和方大同都是我偶像，由小聽他們的歌已着迷，所以方大同離世令我很難過，又許願能睇到王菲再開騷，希望不會有遺憾」。

學識放鬆 明白有捨才有得

出道16年的李幸倪，音樂事業愈做愈好，去年奪得商台及新城電台頒獎禮的女歌手金獎，被封「金Gin」，承認做出成績非常開心，要歸功工作團隊和粉絲支持，不敢自滿，攞完獎翌日便回復平常心，踏實地由零開始，無忘想開世界巡迴演唱會的初衷，「開巡演絕不容易，要儲很多hit歌，知向前行緊，不會畀太大壓力自己，公司也會定期開會傾部署。我的工作心態也改變了，不像以前情緒繃緊，怕失去一切，現在學識放鬆，明白有捨才有得，不用心急，要相信一切是最好的安排，個唱最快下年年頭舉行，期待去美加、內地和馬來西亞巡演，很多粉絲問我幾時再來，我叫他們等我」。

打消雪卵念頭 隨緣更自在

李幸倪表示父母和胞姊從馬來西亞移居香港相伴，減輕了她的生活顧慮，慶幸家人思想開放，沒有催她結婚和生仔，只想她開心就夠。問到跟圈外富貴男朋友有沒有共識？她說：「現在和平共處，我們會傾的，他沒有催我，我也不想計劃太長遠框住自己，我的事業未去到『自動波』境界，未可以休息一年再復出開個唱賣爆門票，好似王菲就真是事業穩定『自動波』，我仍要努力，希望快點穩定，再考慮工作比重，不排除有天我會結婚，生仔則未肯定，年紀不小了，其實我很喜歡小孩，同學、朋友都有提議我先雪卵，想過之後，還是隨緣一點，有就有啦。」

場地提供：Shift Cafe & Bar

髮型：Kate Shek

化妝：Ling Chan

服裝：fengchenwang、mm6maisonmargiela、philippeaudibert@harveynicholshk

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