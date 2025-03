SJ圭賢自認姜濤爸爸 澳門騷合唱廣東歌《好得太過份》

文:蘇珮欣

首次在澳門舉行個人騷的圭賢以一曲《Restart》揭開演唱會序幕,接着用廣東話說:「大家好,我係圭賢。」跟台下粉絲打招呼。他表示終於等到來澳門開騷這一天,十分掛念當地美食,感到非常興奮,「我唱抒情歌時好擔心,怕大家聽不明歌詞,所以你們要每日聽我的歌,聽得多就會理解」。他表示當他唱抒情歌時,粉絲們要鎮定及安靜。

讚姜濤靚仔又年輕

圭賢今年1月來港舉行演唱會,邀請軒仔擔任表演嘉賓,今次澳門站嘉賓換成MIRROR成員姜濤。當圭賢唱韓語歌《A Million Pieces》時,姜濤在中段驚喜現身合唱,全場粉絲即時起哄。圭賢形容姜濤的韓文「非常之犀利」、「比我好」,還大讚姜濤為人謙虛,「你唱歌好,靚仔又年輕,是1999年出世嗎?很年輕,我是1988年,是你的『爸爸』」,令怕醜的姜濤措手不及,掩嘴爆笑。姜濤稱今次能夠與圭賢合作感到好開心及榮幸,是好好的學習機會,十分珍惜。席間姜濤介紹自己來自男團MIRROR,希望將來有機會與Super Junior合作。姜濤稱為了這次演出花了不少工夫,苦練韓語發音,加上不斷聽歌練習,務求演出時不用依靠字幕機也可唱出來。兩人其後合唱姜濤的廣東歌《好得太過份》,圭賢的廣東話表現同樣厲害,他表示為了唱好廣東歌,練習到凌晨4時,誠意十足。姜濤透露姜媽很愛看韓劇,當晚也是座上客,圭賢聞言即望向台下「尋找」姜媽蹤影,還向對方擺出心心手勢。

圭賢全晚唱超過20首歌曲,包括《Nights Without You》、《Time with you》、《Flying, Deep in the Night》及《Universe》等,還邊唱邊走近粉絲互動。圭賢加插Super Junior經典歌環節,跳唱《U》、《Sorry, Sorry》、《Devil》及《Super Clap》,將現場氣氛推向高峰。

最愛廣東歌《隱形遊樂埸》

圭賢安歌時與粉絲大合唱其代表作《在光化門》,其後再唱軒仔的《隱形遊樂埸》,稱是他最喜歡的廣東歌,還要求粉絲將他的演出片段上傳給軒仔看;其後又唱了國語歌《永不失聯的愛》及《你,好不好?》。完場前圭賢感謝粉絲的支持,稱很可惜不能更加近距離與大家互動,又謂完成澳門場後,返韓國繼續演出歌舞劇,以及準備Super Junior出道20周年活動,預告最快今年或明年初到澳門開騷,最後向全場粉絲高呼「我愛你」,為演唱會畫上句號。

