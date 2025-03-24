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娛樂

SJ圭賢自認姜濤爸爸 澳門騷合唱廣東歌《好得太過份》

圭賢澳門開騷讚姜濤韓文犀利 姜B盼MIRROR跟SJ有機會合作

【明報專訊】韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢前晚在澳門倫敦人綜藝館舉行《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS'》，今年初他在港開騷時邀請張敬軒（軒仔）擔任表演嘉賓，互唱對方歌曲，今次澳門站由MIRROR成員姜濤上陣。現年37歲的圭賢當得悉姜濤1999年出世，即笑稱自己是姜濤的「爸爸」，當場上演「父子」相認戲碼，惹笑全場。

文：蘇珮欣

首次在澳門舉行個人騷的圭賢以一曲《Restart》揭開演唱會序幕，接着用廣東話說：「大家好，我係圭賢。」跟台下粉絲打招呼。他表示終於等到來澳門開騷這一天，十分掛念當地美食，感到非常興奮，「我唱抒情歌時好擔心，怕大家聽不明歌詞，所以你們要每日聽我的歌，聽得多就會理解」。他表示當他唱抒情歌時，粉絲們要鎮定及安靜。

讚姜濤靚仔又年輕

圭賢今年1月來港舉行演唱會，邀請軒仔擔任表演嘉賓，今次澳門站嘉賓換成MIRROR成員姜濤。當圭賢唱韓語歌《A Million Pieces》時，姜濤在中段驚喜現身合唱，全場粉絲即時起哄。圭賢形容姜濤的韓文「非常之犀利」、「比我好」，還大讚姜濤為人謙虛，「你唱歌好，靚仔又年輕，是1999年出世嗎？很年輕，我是1988年，是你的『爸爸』」，令怕醜的姜濤措手不及，掩嘴爆笑。姜濤稱今次能夠與圭賢合作感到好開心及榮幸，是好好的學習機會，十分珍惜。席間姜濤介紹自己來自男團MIRROR，希望將來有機會與Super Junior合作。姜濤稱為了這次演出花了不少工夫，苦練韓語發音，加上不斷聽歌練習，務求演出時不用依靠字幕機也可唱出來。兩人其後合唱姜濤的廣東歌《好得太過份》，圭賢的廣東話表現同樣厲害，他表示為了唱好廣東歌，練習到凌晨4時，誠意十足。姜濤透露姜媽很愛看韓劇，當晚也是座上客，圭賢聞言即望向台下「尋找」姜媽蹤影，還向對方擺出心心手勢。

圭賢全晚唱超過20首歌曲，包括《Nights Without You》、《Time with you》、《Flying, Deep in the Night》及《Universe》等，還邊唱邊走近粉絲互動。圭賢加插Super Junior經典歌環節，跳唱《U》、《Sorry, Sorry》、《Devil》及《Super Clap》，將現場氣氛推向高峰。

最愛廣東歌《隱形遊樂埸》

圭賢安歌時與粉絲大合唱其代表作《在光化門》，其後再唱軒仔的《隱形遊樂埸》，稱是他最喜歡的廣東歌，還要求粉絲將他的演出片段上傳給軒仔看；其後又唱了國語歌《永不失聯的愛》及《你，好不好？》。完場前圭賢感謝粉絲的支持，稱很可惜不能更加近距離與大家互動，又謂完成澳門場後，返韓國繼續演出歌舞劇，以及準備Super Junior出道20周年活動，預告最快今年或明年初到澳門開騷，最後向全場粉絲高呼「我愛你」，為演唱會畫上句號。

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