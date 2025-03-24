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娛樂

陳卓賢稱好彩避過倫敦機場停運 洪嘉豪擬伙林家謙洪嘉豪跳「開心舞」

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）與洪嘉豪前晚出席「地球一小時2025」活動。陳卓賢近日推出今年第2首新歌《悲觀主義》，被粉絲封「勤力賢」，他解釋因想專心做好海外巡迴演唱會，所以預先錄定新歌。他日前完成英國演唱會回港，對近日倫敦希斯路機場附近變電站發生火警，導致機場停電一度關閉，自覺好彩早回港，否則要用迂迴路線或延遲回港，可能影響其他工作。

隊友李駿傑（Jeremy）的國際後援會日前突然有兩資深admin離任而宣布解散，相關社交媒體全部暫停更新及營運。陳卓賢對此不知情，希望停運只是暫時，表示有很多人愛惜李駿傑，可能有其他人幫手繼續營運。問到此事會否影響李駿傑？他認為大家想法是專注工作，「獲得粉絲組織fan club，做日常事務、宣傳及應援，真的很開心，我們更加要唱好歌和做好幕前工作回報，相信Jeremy也不會想太多，反而會想如何做得更好來團結大家」。陳卓賢將與隊友柳應廷、邱士縉和邱傲然開演唱會，邱傲然稱未知會否跳舞，陳卓賢覺得有需要一定會跳，不會為跳而跳。

洪嘉豪將與林家謙、陳健安舉行音樂會，承認跟兩人談得來，不排除載歌載舞表演，「跳舞方面先問兩拍檔，林家謙說OK，我都OK，林家謙跳舞當然比我好，或者跳Do姐（鄭裕玲）最出名的『開心舞』（鈣質舞）」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕洪嘉豪 MIRROR成員陳卓賢（Ian）

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