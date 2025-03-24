陳卓賢稱好彩避過倫敦機場停運 洪嘉豪擬伙林家謙洪嘉豪跳「開心舞」

隊友李駿傑（Jeremy）的國際後援會日前突然有兩資深admin離任而宣布解散，相關社交媒體全部暫停更新及營運。陳卓賢對此不知情，希望停運只是暫時，表示有很多人愛惜李駿傑，可能有其他人幫手繼續營運。問到此事會否影響李駿傑？他認為大家想法是專注工作，「獲得粉絲組織fan club，做日常事務、宣傳及應援，真的很開心，我們更加要唱好歌和做好幕前工作回報，相信Jeremy也不會想太多，反而會想如何做得更好來團結大家」。陳卓賢將與隊友柳應廷、邱士縉和邱傲然開演唱會，邱傲然稱未知會否跳舞，陳卓賢覺得有需要一定會跳，不會為跳而跳。

洪嘉豪將與林家謙、陳健安舉行音樂會，承認跟兩人談得來，不排除載歌載舞表演，「跳舞方面先問兩拍檔，林家謙說OK，我都OK，林家謙跳舞當然比我好，或者跳Do姐（鄭裕玲）最出名的『開心舞』（鈣質舞）」。

記者：林蘊兒