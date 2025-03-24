古巨基不排除父子檔演出 甄子丹想用愛女歌曲改馬名

古巨基稱Kuson有表演慾又不怕醜，熱愛人前表演，「帶他去綵排，在台下看得開心，有次我唱完歌落台，兒子問是否輪到他升上台演出，我說沒安排他唱歌，他即爆喊，非常搞笑，不排除日後父子同台演出，應該幾好玩。之前一家三口錄首支合唱歌，考慮讓他當演唱會嘉賓，可角逐最年輕樂壇新人獎項」。甄子丹稱每次入馬場都下注買心水馬，自嘲運氣不及太太汪詩詩好，讚對方眼光準確，識揀好老公。他有意再當馬主，拒絕以「宇宙」命名愛駒，「企得太高，跌得更傷，都是低調比較好。如果改馬名，可以試用女兒甄濟如歌曲名《Forever 19》，幾好聽。她今（昨）日第一次入馬場，亦是首次在馬主廂房擔任表演嘉賓」。甄子丹籌備拍西片，談到有建議演員減片酬，他認為未必能救市，「我拍戲視乎有沒有挑戰、意義及合作對手，電影質素最重要」。甄子丹否認片酬企硬不減，只要是好作品，他甚至願出錢投資。

記者：林蘊兒