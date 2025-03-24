明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

古巨基不排除父子檔演出 甄子丹想用愛女歌曲改馬名

【明報專訊】甄子丹與太太汪詩詩，表演嘉賓古巨基昨日出席馬場活動。古巨基近年全力照顧5歲兒子Kuson減少演出，透露最快等兒子讀小學才考慮開演唱會，「囝囝讀緊K2，很喜歡留家父子一起畫畫寫字，互相黏對方。最近陪Kuson小學面試，兒子在第一間驚到爆喊，第二間情况好得多。我不是怪獸家長，會教兒子有禮貌和主動跟人打招呼，打算報名4至5間學校，讓小朋友習慣跟陌生人溝通，他性格屬外向易與人相處」。會否再追多個小朋友？他講爛gag說自己是「雷頌德」取其「仲得」諧音，視乎天意。

古巨基稱Kuson有表演慾又不怕醜，熱愛人前表演，「帶他去綵排，在台下看得開心，有次我唱完歌落台，兒子問是否輪到他升上台演出，我說沒安排他唱歌，他即爆喊，非常搞笑，不排除日後父子同台演出，應該幾好玩。之前一家三口錄首支合唱歌，考慮讓他當演唱會嘉賓，可角逐最年輕樂壇新人獎項」。甄子丹稱每次入馬場都下注買心水馬，自嘲運氣不及太太汪詩詩好，讚對方眼光準確，識揀好老公。他有意再當馬主，拒絕以「宇宙」命名愛駒，「企得太高，跌得更傷，都是低調比較好。如果改馬名，可以試用女兒甄濟如歌曲名《Forever 19》，幾好聽。她今（昨）日第一次入馬場，亦是首次在馬主廂房擔任表演嘉賓」。甄子丹籌備拍西片，談到有建議演員減片酬，他認為未必能救市，「我拍戲視乎有沒有挑戰、意義及合作對手，電影質素最重要」。甄子丹否認片酬企硬不減，只要是好作品，他甚至願出錢投資。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕甄子丹 古巨基（基仔）

上 / 下一篇新聞