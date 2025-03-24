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娛樂

郭晉安拒談跟盧國沾鬧翻風波 朱敏瀚恭喜陳曉華頻接花球

【明報專訊】郭晉安、朱敏瀚與黃子恆等昨日出席慈善網球賽記者會，郭晉安表示與鄭嘉穎合演無綫劇《與敵同行》時，受對方邀請打波結下網球緣，一直打到現在，自覺學得太遲，最好由細開始訓練。他視網球為終生運動，盼打到80歲，亦當親子運動，不過兒子興趣不大。郭晉安稱鄭嘉穎近年工作忙，較少打波，現在波友是黃子恆、鄭子誠和黃智賢，又透露近年學游水，「陪女兒暑假上游泳班，她有天分很快學會四式，我學會蛙式」。

著名填詞人盧國沾日前逝世，對方曾是郭晉安與羅嘉良的經理人，一度因合約問題對簿公堂。郭晉安表示過去事不想多談，跟盧國沾少聯絡，近年沒見面。至於好友羅嘉良因近年主力內地發展，見面不多，會透過通訊軟件問候。

朱敏瀚表示因擔心踢足球容易有身體碰撞受傷，拍劇期間主要打網球，今次打慈善賽不緊張，有前港隊代表做拍檔，可近距離欣賞對方球技。5月23日比賽當天是他的生日，開心做慈善，透露有跟張振朗、黃子恆、陳瀅、JW（王灝兒）和周嘉洛切磋球技。有否與緋聞女友陳曉華打波？他說：「有同佢一起上堂學打網球，陳曉華好有波運，隨便打都打回對面。」陳曉華頻頻接到花球，有網民叫他識做，朱敏瀚笑言恭喜對方，說接到花球代表幸運：「我都想接到花球，看幾時到我接到。」

記者：鍾偉茵

相關字詞﹕朱敏瀚 郭晉安

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