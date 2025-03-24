翁靜晶稱安全受威脅 保鑣護駕行蹤保密

翁靜晶去年調查食肉和尚事件惹麻煩，有人告知近大半年來在巫術網站貼有她與母親的黑白照片，聲稱落咒，母親逝世消息傳出後，有惡毒留言說要慶祝。她稱一直抱善念做人，不想以惡念對付惡念，對網上攻擊她的人不帶仇恨，但提醒他們要承擔因果，透露母親喪禮當日，她一邊要處理澳門賽馬會結束營運後遺下的100隻「原居貓」安置，當時只想着所救回的生命是迴向給母親。

翁靜晶工作以外不出門

翁靜晶接受《明報》訪問，提到母親離世，她說：「老病死是人之常情，媽媽臨終時我伴在身邊為她念經，她是微笑安詳離開，問題是現在太多很多古靈精怪的事在我身上發生，任何喜怒哀樂都沒有時間消化。」問她媽媽是急病或相信跟神怪事有關？翁靜晶稱不想講太多，「我一向不相信邪術，不知是否有關，但『對家』會自覺成功」。現在她出席活動有保鑣隨行，新書會上她提到「江湖追殺令」，問是否感到人身安全受威脅？翁靜晶表示從未想過要保鑣保護，「自己唔係好意識到有危險，甚至沒有時間去考慮，因為我比較任性，想着自己是幫菩薩做事便不會有事。現在是身邊人都認為我有危險，若我仍不聽話，只會令關心我的人更擔心」。

問到老公何猷彪有沒有叫停她不要再冒險？翁靜晶說：「你愈叫我就愈唔停，『對家』愈多動作就證明我現在的調查方向是對的，我一定不退讓。現在自保的方式是除了工作，基本上不外出，行蹤保密。」她表示《危險人物奇案事件簿》會以系列形式推出，YouTube《危險人物2.0》英文版發展中，正籌備華語版，承認現在唯一顧慮是何猷彪，結婚後也沒時間陪老公，對方要融入她的工作，陪開工才能多見面。

娛樂組