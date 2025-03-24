方力申婚後幸福肥增6公斤 與太太調理身體準備生仔

記者：林蘊兒

方力申、歐鎧淳和曹星如昨早出席「揹水一戰2025」活動，身體力行揹水支持。方力申今年情人節無預警下，於社交平台宣布與圈外女友葉萱在美國註冊結成夫婦，不少圈中朋友留言祝福。

方力申婚後首亮相公開活動，自嫌身形略見發福，短短個多月重了6公斤（約13.2磅），「因為結婚沒有擺酒，回港後不停約朋友分批食飯，適逢我和太太先後生日，因此不停食，又加埋飲酒，結果增磅」。他透露4月非常忙碌，自家經營的泳池將開始營運，又要籌備到廣州開演唱會，不過太太今次不會上台伴舞或當嘉賓，還要前往新加坡，聯同友人參加3項鐵人賽，因此每日練水，相信很快可以減磅。

方母提議美國拉埋天窗

問到向太太求婚與註冊經過，方力申開心甜笑說：「知道要去拉斯維加斯表演，媽咪提議不如在當地順便註冊。哎吔！講錯說話。應該說，既然愛對方，又覺得時機到就決定結婚。求婚前，父親和弟弟也不知，我亦沒有百分百信心女友會應承，最感激住在當地的朋友暗中幫忙，處理婚紗和沙灘求婚的道具，以及一切安排。」方力申認同男兒膝下有黃金，但照向太太跪地求婚，那刻感受到另一半的威嚴，非常感動，之後簽紙宣讀誓辭時，開心激動落淚。

方力申避談舊愛鄧麗欣

45歲方力申與太太對生小朋友已有共識，夫婦正努力看中醫調理身體，有朋友教路生仔秘方，至於生幾多個則順其自然。他稱太太仍然很怕醜，未習慣見傳媒，但日後不抗拒夫妻檔表演或拍廣告，並透露婚後回港，即回家向父母斟茶，形容新老爺開心得笑到見牙不見眼，「婚後太太第一次改口叫我父親做爸爸，他聽後開心笑，又對我們說『早生貴子、傳宗接代』。爸爸的笑容是這10年間，我見過最甜的一次！」

方力申表示自己生肖今年犯太歲，在事業、感情和家庭各方面會遇到變化，不排除隨時當父親，適逢方爸爸今年80歲大壽，預告可能有好消息，實行雙喜臨門。問到有沒有帶太太欣賞舊愛鄧麗欣的紅館演唱會，方力申即避談，表示不想多說別人的事。