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娛樂

趁蕭正楠生日宣布B仔出世 黃翠如貼生產過程片曬全家福

【明報專訊】蕭正楠與黃翠如去年11月宣布造人成功，一直未透露BB性別和預產期，日前劉江接受李珊珊網上節目訪問時，稱黃翠如的BB已出世。蕭正楠昨日48歲生日，黃翠如在社交平台上載影片報喜兒子已出世，片中先由帶「走佬袋」去醫院，再到分娩時蕭正楠捉着她的手給予支持，她眼濕濕由醫生幫手拭淚，最後B仔出世，一家三口回家，還有溫馨全家福。

蕭正楠想在兒子額頭寫蕭字

黃翠如臨生B前跟老公悄悄說：「明天生咗BB出嚟，可唔可以即刻見到佢？」蕭正楠聞言笑說：「我帶咗支箱頭筆，喺佢額頭寫個『蕭』字，同姑娘講幫我推個仔出嚟呀，『邊個呀？』額頭有個蕭字嘅。」夫婦哈哈大笑。黃翠如寫道：「親愛的小兒子，謝謝你選擇了我們。這幾天，你的爸爸奇蹟地嘗試領禱，感恩每天的恩賜，感恩你這份彩虹的禮物。我們不停的互相問對方，是夢還是真實，原來抓緊幸福的感覺是這樣。」

黃翠如感謝醫院和醫護人員照顧，給他們信心和鼓勵，把兒子帶來這個世界，「你們成為BB的奶媽，也成為我們的老師，讓我們在這裏每天都感受到愛。我們的小兒子，靜靜告訴你，今（昨）天是爸爸的生日，帶着你回家，爸爸說，生日願望成真了」。圈中好友鍾嘉欣、陳自瑤、連詩雅、謝安琪和林盛斌等送上祝賀，楊茜堯說：「Yeah，好開心，終於可以大大聲講恭喜，祝福你們永遠都幸福，BB健健康康，快高長大。」

娛樂組

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