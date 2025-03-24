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娛樂

NJZ香港演出後突宣布暫別 批母公司視藝人為商品 惹韓國網民負評

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans（NJZ）與經理人公司ADOR及母公司HYBE的合約問題糾纏多時，5名成員與事務所對簿公堂，上周五先輸一仗，韓國法院就NewJeans與ADOR的合約糾紛作出臨時判決，成員不得自行進行演藝活動。NewJeans雖然尊重法院決定，但稱會如期來港，亮相昨晚在亞洲博覽館舉行的潮流文化盛會ComplexCon音樂會。前晚5成員由韓國抵港，數百粉絲接機給予支持，她們揮手答謝。NewJeans接受美國《時代》（TIME）雜誌訪問批評母公司視藝人為商品，內容被韓國傳媒報道後，惹起不少韓國網民負評稱不喜歡就靠自己實力上位。昨晚音樂會，NJZ獻唱新歌後，突然宣布出於尊重法庭判決，會暫停所有活動。

記者：林祖傑

韓國5人女團NewJeans由Minji、Hanni、Danielle、Haerin與Hyein組成，2022年7月出道，由ADOR社長閔熙珍一手捧紅。去年4月，閔熙珍被指密謀奪取ADOR經營權，與母公司HYBE決裂，其後閔熙珍被解除職務，NewJeans稱會共同進退；同年11月NewJeans單方面宣布解約，上月改名「NJZ」繼續活動。不過在合約糾紛官司中，日前法院作出臨時判決，成員不得自行進行演藝活動。不過NewJeans表示如期來港演出ComplexCon音樂會，ADOR方面主動表示會支持她們在港的演出，會在活動現場給予支援。

NewJeans跟接機粉絲揮手接信

NewJeans前晚接近凌晨抵港，首度全員來港，吸引數百粉絲企滿機場特別通道出口和對面馬路迎接，5成員均戴上口罩步出，略顯疲態，Haerin更戴上墨鏡，戴帽的Minji包到實，快閃急步上車，其間有跟粉絲揮手，Minji上車前接過粉絲信，Danielle邊行邊高舉打着「let's gaurrrr」的手機，短短現身數十秒，5人分別登上兩車離開機場到酒店。

NewJeans接受《時代》雜誌訪問，Hanni說：「HYBE似乎對韓國媒體擁有相當大的權力與掌控力，因此我們很難真正表達自己的想法，真的非常感謝許多海外媒體對我們的處境給予關注。我們之所以提出問題、公開說出一切，是因為我們反對HYBE的道德水準，以及它作為一間公司運作的方式，這不是我們想待的公司，也沒理由非得留下。」

NewJeans力爭藝人發揮創意自由思考

Minji表示當這件事一開始發生時，腦中第一個念頭是：「為什麼這種事要發生在我身上？但現在我意識到，這段經歷讓我成長，也讓我在過程中遇到了很多了不起的人。」Hanni續說：「K-pop存在非常嚴重的結構問題，公司並不把artist當真實的人來看待，而是當做商品。」Danielle哽咽表示：「如果K-pop產業真的想要朝着正面方向改變，就必須讓藝人能夠真正發揮創意、自由思考，並且能自由地表達自己意見。我們經歷這一切確實非常艱難，也是一種精神上的挑戰，我認為這樣的經驗具有價值，因為不止是我們，還有太多人也正面臨類似的情况。」

網民籲NewJeans交違約金離開韓國

Hyein提到有些人會依照他們的需求隨意變換觀點，「有時把我當小孩看，有時又期待我像大人那樣行動。對我來說，這確實是段很艱難的時期」。訪問內容被韓媒報道後，很多韓國網民不滿，有說：「你們就是以K-pop出道啊，當初是想以artist出道？歌有唱得很好嗎？舞又跳得多棒？還是你們是創作歌手？」「不喜歡這種體制的話，就親自作詞作曲，每場表演都唱現場，靠自己的力量爬上來吧」。又有叫5人把違約金交一交且離開韓國。

相關字詞﹕NewJeans（NJZ）

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