金秀賢被爆性變態 下周訪台大陣仗

文：蘇珮欣

金賽綸上月離世，終年24歲。遺屬近日委託律師起訴YouTuber李鎮浩誹謗，指多次發表失實報道，把金賽綸逼上絕路。另一邊廂透過YouTube頻道「橫豎研究所」公開金秀賢與金賽綸私下親密照，要求金秀賢承認與未成年的金賽綸拍拖6年，又指控金秀賢所屬事務所Gold Medalist兩度向金賽綸發律師信追債。Gold Medalist以違反性暴力罪行等相關法例，向警方告發「橫豎研究所」主持人金世義，以及向他提供在金賽綸家「裸體」洗碗照片的金賽綸遺屬。李鎮浩近日拍片還擊，指金賽綸在美國與圈外男友已婚及墮胎，又指她生前曾遭丈夫家暴。

橫豎研究所：游說家屬公開證據

「橫豎研究所」主持金世義昨晚在直播中表示，關於金賽綸在美國結婚及墮胎等傳聞，他們正在蒐集證據反駁，又謂已採訪金賽綸身邊多名好友，有九成以上相信金賽綸輕生原因來自金秀賢。金世義又爆料「金秀賢是性變態」，比轟動韓國的「N號房」事件更誇張，甚至用動作暗示金秀賢玩SM，預告會公開相關證據，金世義說：「由於證據也會損害金賽綸聲譽，所以未經家屬同意不會公開，正在游說家屬。」

YouTuber李鎮浩昨日繼續公開新視頻，指金賽綸姨母並非親姨母，在「橫豎研究所」的訪問中發表虛假言論，又指該「姨母」曾表示金賽綸於今年1月8日因看到李鎮浩上傳的片段後企圖自殺，被家屬發現。李鎮浩稱金賽綸當時身在美國，若家屬在旁，則不可能不知道她已婚一事。金賽綸的母親則指李鎮浩模糊焦點，姨母是金母相識近20年的好友，大家都是童星的媽媽，關係如親人。

訪台3天 傳50警維持秩序

另據韓媒《京鄉體育》報道，金秀賢本月30日將出發前往台灣高雄，出席當地舉行的「櫻花祭」活動，這是他自「未成年拍拖風波」以來，首次公開露面。他會在高雄逗留三日兩夜，4月1日返回韓國。據台灣媒體報道，是次活動安排了50名警察維持秩序，主辦方否認警方的部署是特別為了金秀賢，只為了整個活動的安全所作出的正常安排。

另一方面，曾與金秀賢合演韓片《Real》的女團f(x)前已故成員Sulli，其胞兄前晚在社交網發文，「關於金某，我有很多話想說，但是無法，反正他會從高處墮落，抓緊點吧！」惹來網民熱議。