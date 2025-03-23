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娛樂

【娛樂場】《阿Meow奇遇記》 林明禎李尚正宣揚善待寵物

【明報專訊】林明禎甚少演出香港電視劇，今次跟港台電視合作，伙拍HOY TV一哥李尚正（阿正），是新鮮感的組合。在電影《飯戲攻心》中，林明禎飾演阿Meow，今次在港台的單元劇《動物福利企劃：阿Meow奇遇記》中，她再演阿Meow，擁有人類外表，卻埋藏貓咪的內心。她首度與阿正做對手戲，一同宣揚善待寵物的信息。此劇是港台與漁農自然護理署聯合製作，以戲劇形式宣揚愛護動物。

睇片學貓咪動靜

林明禎表示一向喜歡跟小動物互動，「我在馬來西亞的老家養了三隻狗，因工作關係無法經常回去探望牠們，所以在拍攝現場見到那些等待領養的貓咪和小狗特別開心！我希望在香港住下來後，有機會養一隻貓陪伴自己」。為了演活貓咪的內心，她事前特意參看很多貓咪的影片，模仿牠們的動靜和神態。她劇中演繹貓咪無辜的表情，扮得唯肖唯妙，十分惹人憐愛。她又好勤力不時向現場工作人員請教發音，努力學習廣東話對白。不過，她不太流利的廣東話也為拍攝現場增添歡樂，偶爾將對白講成泰語般，令現場變成忍笑大挑戰，最後連她也忍不住，笑着要求重拍。

小毛孩被迷倒

劇中有動物演員，本來就是極具挑戰，導演劉泳霖說幸好參與拍攝的小毛孩都非常溫馴，「原本擔心小動物沒辦法配合指定動作，難以捕捉所需畫面，但原來林明禎的魅力連小毛孩都會被迷倒，變得乖巧又聽話，完全配合整個拍攝過程」。

阿正「瞓身」演出

阿正同樣是愛狗之人，今次答允參演，除了覺得此劇很有意義，還有一個重要原因，「我曾經飼養過狗，又養過雀鳥、龜、蜥蝪等，當聽到內容是關於宣揚善待動物的信息，而且有動物參與演出便很感興趣，加上能夠與女神林明禎合作，實在夢寐以求，所以一口便答應演出！」阿正稱很久以前跟林明禎同場見過面，不過沒交換聯絡電話號碼，今次實行要把握機會「抄牌」。劇中阿正飾演化身成人類的「寵物精靈」靈靈狗，為配合角色，服裝指導特別為他準備一件毛茸茸外套，再配搭一條黑色皮製頸圈，他說：「我平時很少嘗試這種風格，戴頸圈更是第一次，感覺挺新鮮。」他要「瞓身」演出，跪在地上扮狗四處嗅，十分投入角色。

人貓靈魂互換

《動物福利企劃：阿Meow奇遇記》講述「寵物精靈」靈靈狗（李尚正飾）曾受前主人不善對待，因妒忌林明禎與她的愛寵阿Meow，便施法術將兩者的靈魂互換。為破解魔法，擁有人類外表、貓咪內心的阿Meow（林明禎飾）必須在一日內找到足夠數量的「懂得善待動物的人」來還原身分，繼而與靈靈狗展開一場奇幻旅程。

今日晚上8時正，港台電視31播映

相關字詞﹕李尚正 林明禎 阿Meow奇遇記

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