金秀賢新劇《山寨人生》開播無期

原定4月開播 第二季未定復拍日期

金秀賢與《九尾孤傳》趙寶兒、《梨泰院Class》劉在明、《上流寄生族》李姃垠等合演影視串流平台Disney+韓劇《山寨人生》，原定4月開播，平台昨表示經過慎重考慮，暫不會推出《山寨人生》。據報劇集分兩季，首季已完成拍攝，第二季原定下月初前往美國拍外景，目前推遲了出埠計劃，未定復拍日期。

韓媒《Newsen》報道，金秀賢目前在首爾城東區家中與家人一起，家人阻止金秀賢接觸新聞及相關報道。報道引述相關人士稱，金秀賢壓力甚大，對事件感到傷心、怨恨、孤立、委屈，可謂百感交集。又指他在風波爆發初期，將自己知道的信息及資料交給事務所Gold Medalist後，全權交由事務所處理。

相關人士透露事務所曾與金賽綸遺屬聯絡，希望消除雙方誤會及給予慰問金，但自從YouTube頻道「橫豎研究所」公開金秀賢在廚所洗碗的「裸照」後，恐怕慰問金變成賄賂而打消此念頭。

另一方面，遭遺屬起訴的YouTuber李鎮浩，日前公開金賽綸與經理人的錄音對話，金賽綸承認生前在美國結婚及墮胎。對話中的經理人被踢爆是《回到18歲》金荷娜前經理人郭泰榮，後者曾任職Gold Medalist。郭泰榮表示未曾向李鎮浩提供錄音或者同意他公開。