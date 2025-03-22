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娛樂

與事務所合約糾紛 被判不得私自活動 NJZ明日如期來港亮相ComplexCon

【明報專訊】由Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成的韓國5人女團NewJeans（NJZ），與經理人公司ADOR及母公司HYBE的合約問題糾纏多時。5女與事務所對簿公堂，昨日先輸一仗；韓國法院就NewJeans與ADOR的合約糾紛作出臨時判決，成員不得自行進行演藝活動。5女雖然尊重法院的決定，但稱會如期來港，亮相明日（23日）在香港亞洲博覽館舉行的潮流文化盛會ComplexCon音樂會。

文：蘇珮欣

韓國5人女團NewJeans（NJZ）於2022年7月出道，由ADOR社長閔熙珍一手捧紅。去年4月，閔熙珍被指密謀奪取ADOR經營權，與母公司HYBE決裂，其後閔熙珍被解除職務，NewJeans稱會共同進退；同年11月NewJeans單方面宣布解約，上月改名「NJZ」繼續活動。

法院臨時判決合約有效

NewJeans與ADOR就合約問題開始對簿公堂，後者要求韓國法院確認事務所與NewJeans成員於2022年簽訂的經理人合約有法律效力，還向法院申請禁止NewJeans擅自進行演藝活動。案件本月初開庭，5名成員現身作供，控訴事務所不斷迫害她們，違反合約。

韓國法院昨日就案件作出臨時判決，指NewJeans 5名成員於2022年4月21日與ADOR簽訂的合約有效，直至相關訴訟案宣判為止，5名成員未經ADOR批准及同意，不得自行或通過第三方進行演藝活動。

根據韓國法例，在合約糾紛案件中，法院會作出臨時判決，這是為免訴訟審訊時間太長，影響雙方利益所致，臨時判決同樣具法律效用，其後在審訊中，法庭會再根據雙方證供及證據作出判決，有可能與臨時判決不同。

對判決提出異議 無意重返ADOR

法院指NewJeans以ADOR違反合約、雙方信任破裂作為解約理由，包括指控ADOR解僱閔熙珍、破壞了組合與音樂製作公司的合作等，很難證明ADOR沒有履行合約，相反事務所按時支薪，遵守合約上大部分義務。

NewJeans的5名成員表示尊重法院的決定，但覺得法院沒有充分考慮成員對ADOR的信任已經完全破裂，「將會對判決提出異議，並提供更完善的資料。我們認為只是時間問題，很快便會真相大白。我們無意重返ADOR」。

ADOR稱支持在港演出盼真誠對話

對於明日（23日）在香港亞洲國際博覽館舉行的ComplexCon音樂會，NewJeans稱為免粉絲失望，經過深思熟慮後決定如期演出。ADOR方面感謝法院的臨時判決，還主動表示會支持NewJeans在港的演出，會在活動現場給予支援，同時希望跟成員會面，進行真誠對話。

為期3日的國際潮流文化盛事ComplexCon香港，昨日於亞洲國際博覽館開幕。今年ComplexCon有超過150個品牌、40名音樂人和表演團體，以及400多名來自音樂、設計、電影及體育等領域的創作人參與，預計吸引3.5萬觀眾。NewJeans有份演出的場次，門票早已售罄，組合在ComplexCon的「潮流巿集」推出的獨家商品，昨日甫開售已吸引不少粉絲排隊搶購。

相關字詞﹕韓國女團 NewJeans（NJZ）

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