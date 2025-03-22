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娛樂

楊偲泳避談張振朗遭咬唇 岑珈其稱「便利店帖文」非主張以身試法

楊偲泳未睇《奪命提示》 避談男友張振朗遭劉穎鏇咬唇

【明報專訊】談善言、林家熙、岑珈其及楊偲泳主演網絡眾籌形式開拍的電影《搗破法蘭克》，日前入圍第22屆西班牙亞洲夏日電影展競賽部分。前晚他們聯同導演蔡康凝等出席啟動首播禮，對該片拍完兩年上映感期待。

4人穿戲服及戴上戲中面具亮相，向場內觀眾表示，現今電影市道不景，要找老闆投資開戲並不容易，盼這一套以眾籌形式開拍的電影獲觀眾認同和支持，如果可行，以後就可以多一個途徑拍電影。

腳頭好望帶旺新片票房

岑珈其與楊偲泳戲中要應付不少激烈動作和追逐場面，由於一班演員非常熟落，合作很開心。楊偲泳與男友張振朗戀情早已公開，問到男友獲封視帝有否慶祝？她說：「是開心事，因為在香港當演員無論是在電影或電視都很艱難，每個人都好努力，所以得到讚賞或獎項都是榮幸。我們（和張振朗）沒有特別慶祝，反而衷心祝福談善言角逐金像影后能夠大放異彩。」早前她與張振朗拍拖行花市被發現，楊偲泳解釋只是為新年取好意頭，然後刻意拉開話題說見到年輕人擺檔很熱血。再問有否覺得自己腳頭好，帶旺男友獲獎？她繼續遊花園回應：「我希望自己可以帶旺新片票房有好成績。」

楊偲泳早前在社交平台上載性感照，張振朗留言疑宣示男友主權，她再避談，笑稱自己也常在談善言的社交平台宣示主權。對於張振朗的新劇《奪命提示》播映中，她表示正追看串流平台的外國劇集，男友的劇集要排隊才收看。提到張振朗劇中與劉穎鏇激吻被咬唇？楊偲泳避答有否看到眼火爆，「我們套電影欠了這些鏡頭，要同導演反映」。

聽大律師講解「學多樣嘢」

岑珈其最近在社交平台發文，談到在便利店享用食物或飲品，在最後離開前才付款不屬偷竊或破壞商品，言論引起網民爭議，有大律師直指相關行為已屬違法。岑珈其重申帖文只想跟大家討論一下，並非主張大家以身試法，得知大律師的講解後，覺得「學多樣嘢」。

談善言難忘負傷拍動作戲

同片另一對拍檔談善言與林家熙稱等待兩年新片終於上畫，形容心情很期待。他們提起片中有不少動作場口，談善言記得當時自己有腳傷，左膝韌帶斷裂，完成手術後開工，某些動作要搭着拍檔林家熙膊頭才能做到。林家熙難忘戲中的「雷鬼頭」造型，亦令頭皮受罪。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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