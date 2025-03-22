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娛樂

監製ViuTV劇《三命》 杜琪峯：給新人鍛煉機會

【明報專訊】杜琪峯相隔30年再製作劇集，擔任ViuTV原創劇《三命》監製，他與編劇何靜怡及演員陳國邦、蘇家樂接受谷德照主持節目《爆谷一周》訪問，表示是時勢所趨，作為內容提供者，無論是電影、電視甚至短片，同樣是創作，覺得是很好途徑，給年輕演員和創作人在電視範疇上鍛煉的機會，加上他有感現在很多同業因行業萎縮被迫轉行，要令行業蓬勃，短劇系列是其中一種出路。

《三命》探討人生、命運，人生路上有無數可能，主角因微小差錯，走上三段截然不同人生路。新人蘇家樂主演，杜琪峯表示由誰來演也一樣，只要演繹到角色，樣子不討人厭便可。他一直說要多給新人機會，當然新人都要具備潛質。他指蘇家樂仍有很多修正地方，眼見對方已盡最大努力做，他笑稱：「最後成績如何就等觀眾評價！」杜琪峯又自覺年紀跟導演、編審相距大，極度不想在現場出現，他笑說：「你知我好麻煩，唔想干擾大家。」

蘇家樂稱演出很大壓力，覺得自己與成功的距離很遠。作為演員他自認有點頑固：「我有嘅嘢會死揸住，因為好不安。然後每日問自己點解我做唔到，夜晚瞓唔着又再諗！」他對杜琪峯的一番話很深刻，「佢話你做咗先，你唔好估我諗乜嘢，估到你就係杜琪峯啦！你唔係吖嘛！」陳國邦稱這套劇是他繼舞台劇《相約星期二》後，人生第二次在拍攝途中會思想生命這個問題，還從演繹過程中檢視自己人生，覺得是一齣感性劇集。

娛樂組

相關字詞﹕陳國邦 蘇家樂 爆谷一周 三命 杜琪峯

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