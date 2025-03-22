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娛樂

江若琳克服恐懼 重返車禍現場

江若琳為母則強 做司機接載囝囝 克服陰影重返「江若琳彎」

【明報專訊】江若琳去年底駕車途經尖沙嘴失控剷上安全島，撞毁交通燈柱並向左翻側，之後車禍地點被網民稱為「江若琳彎」。意外發生後數月，她沒有再駕車，最近才在社交平台分享在老公蕭唯展陪同下試車的片段，駛經當日出事地點，又挑戰在「地獄停車場」泊位，克服心理陰影重拾信心。

江若琳昨日出席品牌新車發布會，分享試駕新車體驗。她受訪時沒有正面回應是否因交通意外讓她接到品牌工作，她說是巧合，稱有意購買新座駕，「因早前忙安排兒子去面試報讀學前N班，不能再逃避或依賴老公，所謂『為母則強』，我要準備重投司機角色接載兒子上學，做好這份工。不過當日駕車駛至『江若琳彎』時，心跳依然很犀利，血壓又升高，因意外後行街經過該路段也會刻意兜路走，現在已克服，可再駕車四圍去」。她表示當日老公坐在副駕駛位都有少許驚，從旁出言安慰。她稱老公駕駛技術一般，方向感比她差，間中會行錯方向蕩失路。

準備開巡唱 首站順德

江若琳談到陪兒子面試，過程中小朋友沒有哭和表現開心，她很欣慰感驕傲，能否考到心儀學校的結果已不重要。她準備再投入工作，計劃再出新歌，亦準備開巡迴演唱會，首站順德，香港站稍後安排。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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