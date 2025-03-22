古淖文稱收入夠用儲到錢 向顏米羔送抱勝過千言萬語

盼跟粉絲紅館見

古淖文表示等5月《中年好聲音3》決賽，便可如港姐般卸任，沒有感不捨得，「比賽只是一個過渡期，完了就會有新一頁，我現在是歌手身分，希望努力不停出歌，可以跟粉絲紅館見」。看好《中年3》哪個參賽者奪冠？他稱張與辰、趙浚承、王博及陳芷盈均是他心水之選，今輯沒有參賽者有他的影子，認為每個人都應該有自己特色，他笑道：「一個古淖文夠了，搞到世界已好亂，多一個的話，世界會毁滅，大家守住自己的崗位，用自己的方式唱歌就可以。」

問過去一年的收入可有問題？古淖文說：「我比較易滿足，夠我食飯買衫就OK，當然我買衫和大家一樣，都是愈平愈好，對於我來講是夠的。」同屆季軍顏米羔早前被公開追數，他自稱無工開只是表面風光。古淖文認同對方說法，「都可以咁樣講，就算我是冠軍，去年也不是掙到好多，不可能以我的身分掙到發哥（周潤發）的價錢，當然每個人對金錢觀念不同，有自己要用的使費，真的不要睇得我們太風光，不過的確比參賽前好，之前我在澳門真係揸兜，使費都不夠，幸好跟家人同住，現在夠使之餘都可以儲到啲」。他早前擔任《中年3》嘉賓見過顏米羔，有關心對方，並送上一個擁抱，「我覺得畀個簡單擁抱勝過千言萬語，男人之間不用講太多，我們太熟，不用很刻意作狀慰問，看報道他已處理好，每個人都有自己難關和不如意，搞掂晒就得，之後會愈來愈好」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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