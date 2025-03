【開箱】《白雪公主》 覺醒文化是票房毒蘋果？

新片重現動畫場面

《蜘蛛俠:驚世現新》馬克韋伯(Marc Webb)執導,《西城故事》麗素施嘉(Rachel Zegler)與《神奇女俠》姬兒加杜(Gal Gadot)合演歌舞片《白雪公主》,今天(21日)在美國及內地同步開畫,香港提前一日上映,美媒Deadline預測當地首周末票房收4500萬至5000萬美元(約3.5億至3.9億港元),以製作費2.7億美元(約21億港元)計算,要達至收支平衡,重點是海外市場。

《白雪公主》故事源自《格林童話》,講述美麗善良的白雪公主(麗素施嘉飾)慘遭父王再娶的美艷女巫(姬兒加杜飾)逼害,為了逃命避走森林,遇上七個小矮人和盜賊團首領祖納森(安德魯本納飾),決定聯手對抗邪惡勢力,讓國家和人民重過太平日子。在形式上,新版保留原著載歌載舞的熱鬧風格,部分鏡頭亦刻意模仿動畫,例如白雪公主誤闖小矮人之家,倦極之下倒頭便睡,小鳥隨即為她蓋被;又如邪惡皇后派遣獵人追殺公主,用作盛載心臟的珠寶盒,亦跟足原著設計。

王子變成盜賊首領

不過,在意識上則有明顯分別,新版為符合西方國家近年興起的「覺醒文化」現象,白雪公主不再是坐等王子拯救的弱者,而是有情有義、有勇有謀的皇室繼承人,下至調停小矮人家事紛爭,上至號召盜賊和國民團結並推翻女巫暴政,都能突顯女性在身分認同和對抗社會不公義的問題上,擔當重要角色。

為了配合劇情,東尼獎得主安德魯本納(Andrew Burnap)飾演祖納森不再是身分尊貴的王子,而是逃避邪惡皇后追捕的盜賊團首領,導演雖然安排一場英雄救美的戲分,最終卻是白雪公主和小矮人救他一命。拉美裔女星麗素施嘉扮演白雪公主遭受「反覺醒」支持者批評,事實卻是膚色並不影響演技,加上新片請來《星聲夢裡人》及《魔法壞女巫》幕後監製,歌舞場面有質素保證。

新舊歌曲同樣悅耳

相比其他改編版本如《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》的莉莉哥連斯(Lily Collins),或者《白雪公主之魔幻復仇記》的姬絲汀史超域(Kristen Stewart),麗素施嘉的最大優點是歌藝,她唱新歌《Waiting on a Wish》悅耳,同時保留舊曲《Whistle While You Work》的經典味道。至於姬兒加杜亦有獻聲,更重要的是「顏值擔當」,因此每次她問魔鏡「邊個最靚」,戲院觀眾都會爆笑。

《白雪公主》堅守政治正確原則,原本無可厚非,但如英國《每日郵報》影評所說:「迪士尼竭力不冒犯任何人,結果冒犯了所有人。」由電影開場刻意澄清白雪公主名字由來,原來跟她的膚色無關,而是母后為紀念她在暴風雪下誕生,藉此為選角風波解畫;《權力遊戲》侏儒演員彼得迪奇治(Peter Dinklage)亦批評導演利用電腦特效CGI製作七個小矮人,美其名是劇情需要,事實卻是剝削侏儒演員的演出機會。

上映日期:3月20日