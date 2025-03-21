金秀賢再失廣告 控遺屬公開裸照 傳金賽綸生前遭家暴 或構成自殺原因

文：蘇珮欣

金秀賢所屬事務所Gold Medalist昨日表示，將以違反性暴力罪行等相關法例，起訴連日爆料的YouTube頻道「橫豎研究所」主持人金世義，以及向他提供照片的金賽綸遺屬。事務所指頻道日前公開金秀賢下半身赤裸、疑似在金賽綸家中洗碗的照片，他可能為露出身體部分而感羞恥，批評有關照片不應向大眾展示。事務所又指頻道與遺屬連日散播虛假消息，決定採取法律行動應對。

遺屬未回應婚訊

另一方面，YouTuber李鎮浩前日公開金賽綸與圈外男友結婚、懷孕及墮胎的證據，批評遺屬故意隱瞞事實真相。對於金賽綸已婚一事，遺屬昨日表示不會回應，避免模糊討論焦點。「橫豎研究所」昨日再開直播，透露遺屬原本打算召開記者會，但因金賽綸母親傷心過度才取消；又指遺屬對金賽綸已婚一事毫不知情，也不明白為何墮胎，並只告知經理人。頻道同時公開母親寫給金賽綸的家書，自稱每晚也要抱着女兒的睡衣才能入睡，主持人金世義讀畢即感動到眼泛淚光。

事實上，李鎮浩前日公開金賽綸通話錄音後，有網民質疑聲帶曾被剪輯，難以辨別真偽。李鎮浩昨日再發放一段聲稱是金賽綸好友與新經理人公司職員的對話，透露金賽綸生前曾遭家暴，或許成為她自殺的原因。

香水品牌拒續約

另有韓媒指，金秀賢一方已聯絡多間大型娛樂公司高層，他們都支持金秀賢繼續留在娛樂圈發展，前提是他要公開表態及道歉。金秀賢形象崩壞，多家廣告商抽起代言，化妝品牌Dinto、超級市場Homeplus、戶外服飾Eider、生活用品LG及家庭電器CUCKOO先後叫停宣傳活動，國際時裝品牌Prada宣布解約，麵包店TOUS les JOURS與香水品牌Jo Malone表示金秀賢合約到期後，不會續約。

金秀賢參與演出的MBC綜藝節目《Good Day》，原定本月23日播出第6集，但因要整頓節目內容，電視台昨日宣布暫停播出。至於金秀賢與《九尾孤傳》趙寶兒、《梨泰院Class》劉在明、《上流寄生族》李姃垠等合演影視串流平台Disney+韓劇《山寨人生》，有傳4月開播，但受事件影響，至今仍有變數。韓媒指平台對事件反應過慢，至今仍未公布對策，令到台前幕後等相關人士不滿。