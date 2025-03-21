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娛樂

【娛樂場】重演舞台劇《螳螂捕蟬》 黃秋生陳淑儀過招鬥荒誕

【明報專訊】神戲劇場舞台劇《螳螂捕蟬》屬香港編劇大師潘惠森作品，以港式語言描寫最地道的香港小人物，講述兩名來自不同文化背景的殺手，一個說話中英夾雜有學術氣質，一個穿涼鞋從鄉下來港接任務，被安排獨處一室等候命領，二人一南一北、九唔搭八、雞同鴨講，引發不少笑彈。《螳螂捕蟬》2000年首演，由黃秋生和謝君豪主演，叫好叫座，黃秋生更憑鄉下佬角色「北越」膺第十屆香港舞台劇獎最佳男主角。

黃秋生轉角色求新鮮感

相事隔25年，「殺手」再度歸來，金像、金馬影帝，視帝及劇帝大滿貫得主黃秋生改演流利中英語夾雜的知識分子殺手，鄉下佬由獨攬香港舞台劇獎（喜鬧劇）最佳導演、男主角和男配角的陳淑儀飾演。除兩大劇帝同台鬥戲，又邀得資深導演李國威由英國回港，再度為舞台劇執導，並與監製張珮華攜手展現《螳螂捕蟬》的荒誕魅力。

身兼神戲劇場藝術總監的黃秋生，受訪時被問到相隔25年挑戰同劇另一角色原因，他表示因為找不到精彩的新劇本，加上又不能投資太大，要人少又要精彩，於是想起《螳螂捕蟬》，為求新鮮感，決定轉演說話中英夾雜的知識分子殺手。

舞台劇故事由兩角色的密集對話貫穿全劇，其間發生很多怪誕、荒謬、無厘頭事情，63歲黃秋生自爆重看劇本後大嗌出事，「因為屬於荒誕劇，對白很多時也沒有關連，所以記對白很困難，而且今次的角色需要很大體能，又滾、又跳、又打，我咁嘅年紀，血壓高呢！」話雖如此，他透露已背好劇本準備排戲，沒有太大壓力。說到對今次的演出期望，黃秋生說：「場場爆滿，演出順利，入場觀眾能夠開開心心笑一晚。」陳淑儀亦十分期待再次與黃秋生合作，「最緊要好玩！」

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