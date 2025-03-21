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傅穎稱沒有討厭的人 籲大眾續期待Cookies「重組」

【明報專訊】鄧麗欣日前在紅館舉行3場演唱會，尾場邀得6名Cookies成員任嘉賓合唱勾集體回憶，惟傅穎與蒲茜兒（Serena）未有現身。鄧麗欣與傅穎曾屢傳不和，前者完騷後表示有邀請傅穎和蒲茜兒，但因各有各忙，不可強求，傅穎有送花籃賀她開騷。

傅穎日前直播，有網民認為她不出席鄧麗欣演唱會欠大方，她回應說：「我們現在都一把年紀，對吧，都是成年人，做每一項決定都有自己理由，但是，你可以放心，就是你姐姐我心裏面沒有討厭的人，所以這一點你們可以放心，並不是說我要討厭誰誰誰，我就怎麼怎麼樣，雖然我的心只有拳頭那麼小，但也有非常大的心胸，真的不需要擔心我這一點。」她稱大家看不到Cookies「重組」是好事，代表可繼續期盼，總有一天可能會有合體的情况，「如果我在那裏已經合體了，你們都沒有自己的夢想了，人沒有夢想會像一條鹹魚，那我要讓你們繼續有跳動的心，還是可以有一個期盼，人沒有希望就真的太慘了。」傅穎說世界很多人，不能要求每個人都喜歡她。

單親媽媽蒲茜兒目前與兩女在加拿大生活，她在社交平台透露大女兒早前在雪地跌倒致肩膀骨折，仍需治療，又稱鄧麗欣開騷後，她的社交網多了追蹤人數，最開心認出有些是以前Cookies的粉絲。

娛樂組

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