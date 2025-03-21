膺微電影男主角金獎 黎萬宏謝老婆黃心穎幫手對戲

泥鯭感謝太太黃心穎由接到劇本開始幫他了解角色和對戲，給予很多意見，「她演出經驗豐富過我。（老婆有何評價？）不用她評價，知自己還有進步空間」。為何黃心穎沒來見證此重要時刻？泥鯭謂：「座位有限，仍未向她報喜，今（昨）晚會和團隊一起慶祝。」對於著名填詞人盧國沾離世，泥鯭感惋惜，「我聽廣東歌長大，一定有聽過盧國沾老師的詞，會識唱幾首，香港又少了一名有實力的創作人，好可惜，影響我最深是他的電視劇主題曲」。

黃妍想挑戰做諧星

黃妍首次參演微電影即獲最佳女主角，稱全靠團隊幫忙，多謝導演由如何睇劇本開始教，感激對手令她入戲，「我零演技，初時都不敢接拍」。演上癮的黃妍希望未來有機會多拍戲，想挑戰做諧星，「我本身搞笑㗎，要我講粗口都冇問題。（可否拍情慾戲？）我驚畀唔到戲」。對於著名填詞人盧國沾離世，黃妍感可惜，稱對方是一名很有才華和值得敬佩的填詞人，留下很多好作品。

譚杏藍婚後即造人

譚杏藍與圈外男友Ronald即將拉埋天窗，透露婚禮分兩天，3月29日在戶外，4月13日於酒店舉行，「戶外自助餐已爆滿，4月的豪華婚宴仍在編排中」。她笑言絕不加場，稱未婚夫將婚禮全權交她決定，「他沒所謂，最重要我喜歡，他是個好老公，嫁得過」。譚杏藍表示未決定去哪裏度蜜月，之前有師傅叮囑她別去日本、韓國和台灣，所以可能去法國，希望兩個去三個返，造人成功。

記者：柯美