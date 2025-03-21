樂封「女版陶大宇」 滕麗名拒平反 姚焯菲被單立文改花名「陳頭」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

劉丹、滕麗名、袁文傑、周嘉洛、湯盈盈、單立文和莊思明等趁昨日「國際幸福日」宣傳《愛‧回家之開心速遞》，劇中演夫妻的「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀奉旨曬恩愛，張景淳一手抱起呂慧儀，「太太」開心冧笑，緋聞情侶陳浚霆與古佩玲成被玩對象，兩人擺含情脈脈互望甫士時，眾人起哄，湯盈盈出手大力拉攏兩人險變互嘴，陳浚霆面紅傻笑。

陶大宇祝滕麗名好運

滕麗名大爆劇中「兒子」周嘉洛的烏龍事，稱對方試過忘記開工，要「阿媽」打電話提醒，慶幸沒有失場。她早前到內地登台獻唱任賢齊《對面的女孩看過來》，遭網民嘲諷發音不正，被封「女版陶大宇」，滕麗名默回應：「我要超越陶大宇就真！當時真的難以置信，由於現場是disco，環境很嘈雜，根本聽不清楚音樂聲，最慘播放的音樂像DJ捽碟，時快時慢。我有傳片段和信息給陶大宇，他回覆稱曾經在那場地表演，笑說該場的音樂好正，更祝我好運！」參加歌唱比賽出身的滕麗名對自己歌喉有信心，稱不用特別平反，只覺報道充滿娛樂性。

姚焯菲拒與周嘉洛談情

姚焯菲加入劇組不久，即被劇中「叔公」單立文改花名，將她的英文名Chantel改成中文諧音，呼她「陳頭」，姚焯菲大感無奈又好笑，開心獲同劇演員關懷照顧，像一家人。不過對於單立文提議她可與周嘉洛發展感情線，姚焯菲表現抗拒，「『叔公』說想我和周嘉洛在劇中萌愛意，自從加入劇組已有好多條線發展，怕太多會混亂，要慢慢來」。

提到好友鍾柔美（Yumi）正修讀副學士課程，有報道指同學爆料鍾柔美長期走堂做「逃學威龍」。姚焯菲對報道感驚訝，即代好姊妹解釋，因鍾柔美返學戴口罩和眼鏡，坐在課室後排位置，非常低調，才不被同學認出，「明白要兼顧讀書和工作的確辛苦，但相信Yumi只要做到自己喜歡的事，辛苦也是值得」。

莊思明撐李乘德專一

胡杏兒丈夫李乘德早前在夜店舉行派對慶生，被影到背妻與多名索女又攬又惜，狀甚親熱。李乘德之後在社交網發文自稱是「擁抱者」，喜歡與朋友互攬。莊思明表示有留意報道，稱認識李乘德多年，很清楚對方為人，力撐李可能因在外國長大，習慣每次見朋友都會熱情擁抱，甚至惜面，男男女女都一樣看待。莊思明替好友說話：「我哥哥身高6呎4吋，身形又大隻，李乘德都照樣一手攬他。李乘德見到我也會一樣攬着很久傾偈。」有婦之夫是否需要避忌？她說：「好熟悉他為人，知他好專一，相信胡杏兒也百分百信任丈夫，非常清楚知道他的行蹤，不會有事隱瞞。」

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