甄子丹讚兒子外形似韓星 有女生追 與太太汪詩詩情侶裝登場襯到絕

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

前晚甄子丹與太太汪詩詩穿上情侶裝手拖手亮相，兩人稱結婚逾20年，早已心有靈犀，就連穿衣和吃飯也會選擇一致。甄子丹透露幼子甄濟嘉日常服裝打扮由他負責，稱兒子身高6呎1吋，外形似足韓星又高又瘦，全靠遺傳天生麗質的太太汪詩詩，加上懂得彈鋼琴，因此在學校頗受歡迎，更有女生主動追求，他說：「我們常一家人看音樂劇，子女均有音樂天分，看完劇回家，兒子便照辦煮碗彈奏出來。在仔女眼中我是水皮，不及他們好，但又未至於唱歌五音不全，我覺得自己都過得去。」甄子丹表示向來讓子女自由發展，不會給予壓力，最緊要是他們開心和健康就夠。

有能力有才華不怕影業寒冬

提到有電影人形容香港影業處於寒冬期，甄子丹並不太擔心，「世界有循環，即使今日凍，明天可能會變熱，將來的事沒有人知道，最緊要是充實自己，你有能力、有才華便可以創出新天地」。劉青雲日前榮獲亞洲電影大獎影帝殊榮，稱雖然影業正值寒冬，但對香港電影未來前景抱有信心。作為香港電影業一分子，甄子丹對影圈的未來也有信心，認為要幫助市道，最實際方法是增加開戲，「要擴闊電影題材，可以根據數據分析，理解市場和觀眾需求。我拍慣動作片，都要看數據作出調整，才去找題材」。問到會否考慮減片酬？甄子丹沒正面回應，只說從不將金錢放在首要考慮，最緊要拍出有誠意的作品，大家合作愉快，因自問年紀不輕，很想為香港影壇做有意義的事。

泰星Pond曬廣東話冧粉絲

泰星Pond獲邀擔任品牌香水大使，他穿粉藍色服裝醒神亮相，惹來店外近百粉絲大聲尖叫。已第三次來港的他友善揮手，分別用英語及廣東話自我介紹：「Hello guys！How are you？大家好，我係Pond，好開心見到你哋。」他又表示來港想吃蛋撻和點心；至於工作方面，預告主演新劇《Leap Day》及新歌都準備推出，呼籲粉絲密切期待。

王丹妮金髮露背突顯女人味

模特兒出身的王丹妮一改形象亮相，戴上金色長假髮穿大露背花裙，突顯女人味。她希望外形盡量保持新鮮感，「平日我較少穿露背裝，會因應個人心情和活動需要作出不同打扮，在老公（羅孝勇）面前我會72變！」忙於拍戲的王丹妮與身在澳洲讀書的丈夫分隔兩地，平時靠視像電話連繫感情，預計最快5月底才與丈夫見面。談到工作，王丹妮不介意繼續接受新挑戰，透露正開工的新片角色，亦有很多動作戲，還要兼顧演戲表情，很開心發覺自己每日都有些進步。

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